Gần 1.000 học sinh từ 16 quốc gia quy tụ tranh tài World Scholar's Cup

Đà Nẵng lần đầu đăng cai Vòng Global Round của WSC

Được tổ chức từ năm 2006, World Scholar’s Cup (WSC) là sân chơi học thuật dành cho học sinh phổ thông, thu hút học sinh đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình học thuật quốc tế World Scholar’s Cup 2026 (WSC) diễn ra từ ngày 11 đến 16/9 tại Đà Nẵng, quy tụ gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia. Đây cũng lần đầu tiên Đà Nẵng được lựa chọn đăng cai vòng Global Round của WSC.

Gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia tham gia Global Round 2026 lần đầu tiên tổ chức ở Đà Nẵng.

Tại Vòng toàn cầu, thí sinh tranh tài ở 4 nội dung: Thử thách học giả, Đấu trường học giả, Tranh biện đồng đội và Viết cộng tác, đồng thời có cơ hội giao lưu, khám phá văn hóa và kết nối với bạn bè quốc tế.

Năm 2026, Đà Nẵng là một trong 8 thành phố trên thế giới được lựa chọn tổ chức Vòng toàn cầu của WSC, cùng Kuala Lumpur, Prague, Seoul, Shanghai, Bangkok, Dubai và Christchurch. Việc Đà Nẵng trở thành một điểm đến của WSC đưa thành phố lần đầu tiên vào mạng lưới các địa điểm tổ chức Global Round trên thế giới.

Với chủ đề “Are We There Yet?”, World Scholar’s Cup 2026 khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về hành trình phía trước: Chúng ta đang ở đâu, đã đi được bao xa và điều gì còn chờ đợi ở phía trước? Từ những vấn đề của hiện tại đến những thay đổi đang định hình tương lai, học sinh được khuyến khích khám phá nhiều lĩnh vực, đưa ra góc nhìn riêng và đối thoại với những quan điểm khác biệt.

Trong khuôn khổ Global Round 2026, trường TH và THCS FPT Đà Nẵng trực tiếp đăng cai các hoạt động tranh tài học thuật (Academic Competitions), đón các nhóm thí sinh Super Junior, Junior và Senior.

Đà Nẵng trở thành điểm gặp gỡ của học sinh toàn cầu

Cô Nguyễn Thị Kiều Ngân – Phó Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT, Giám đốc Khối TH và THCS FPT Đà Nẵng chia sẻ: “Việc Đà Nẵng lần đầu tiên được lựa chọn là điểm tổ chức Global Round WSC là một dấu mốc đáng chú ý đối với thành phố và cũng là cơ hội đặc biệt đối với FPT Schools.

World Scholar’s Cup không chỉ được nhìn nhận ở góc độ một sân chơi học thuật, mà còn là một môi trường học tập thực tế, tạo điều kiện để học sinh Việt Nam gặp gỡ, tranh luận, chia sẻ và học hỏi cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia ngay trong môi trường học tập của mình. Khi học sinh từ nhiều quốc gia cùng bước vào trường, cùng tranh biện, cùng chia sẻ quan điểm và văn hóa, các em có cơ hội học hỏi lẫn nhau theo một cách rất tự nhiên.

Học sinh từ 16 quốc gia tranh tài tại WSC 2026.

Chúng tôi kỳ vọng FPT Schools sẽ mang đến cho các bạn học sinh một không gian chuyên nghiệp, công bằng và thân thiện, đồng thời để lại những trải nghiệm đẹp về con người, môi trường giáo dục tại TP Đà Nẵng. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa tinh thần hội nhập quốc tế, không chỉ đưa học sinh Việt Nam bước ra thế giới, mà còn đưa thế giới đến gần hơn với các em ngay tại Việt Nam.”

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Global Round 2026 còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm như: Hội chợ văn hóa (Cultural Fair), Giao lưu học giả và tiệc tối (Scholar’s Social & Dinner), Dạ hội học giả (Scholar’s Ball), Truy tìm kho báu (Scavenger Hunt), Lễ khai mạc và lễ bế mạc (Opening Ceremony và Closing Ceremony).

Thông qua những hoạt động này, học sinh có cơ hội giới thiệu văn hóa của mình, kết bạn và khám phá thành phố đăng cai. Đặc biệt, hành trình “Truy tìm kho báu” tại Bà Nà Hills giúp các đoàn học sinh quốc tế có thêm trải nghiệm về cảnh quan và văn hóa địa phương.

Khép lại Vòng toàn cầu tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức trao 280 cúp, 2500 Huy chương Vàng, 2000 Huy chương Bạc cho các giải thưởng cá nhân, đồng đội và thành tích tổng hợp ở các nội dung Thử thách Học giả, Viết cộng tác, Tranh biện đồng đội và Đấu trường Học giả (Scholar’s Challenge, Collaborative Writing, Team Debate và Scholar’s Bowl).

Khám phá văn hóa và kết nối với bạn bè quốc tế.

Những đội tuyển xuất sắc tiếp tục hướng tới “Giải đấu dành cho các Nhà vô địch” tại Yale University vào tháng 11/2026, nơi quy tụ các học sinh nổi bật từ các Global Round trên toàn thế giới.

Global Round 2026 đưa Đà Nẵng trở thành điểm hội tụ của những cuộc gặp gỡ quốc tế. Sự kiện cũng mở ra cơ hội để hình ảnh Đà Nẵng được biết đến không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là thành phố có khả năng tổ chức và kết nối những hoạt động giáo dục mang tính toàn cầu.