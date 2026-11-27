Học sinh tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học diễn tập tình huống cháy trong trường học.

Trước khi phương án diễn tập diễn ra, học sinh toàn trường đã được tham gia vào chuyên đề giáo dục kỹ năng sống "Thoát hiểm, thoát nạn, an toàn" năm học 2026-2027.

Tại chuyên đề, Trung tá Đỗ Tấn Tài, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã hướng dẫn học sinh kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy, đồng thời lưu ý học sinh quan sát lối thoát hiểm khi đến nơi công cộng.

Theo Trung tá Đỗ Tấn Tài trong đám cháy nguy hiểm không chỉ là nhiệt độ cao mà còn là khói. Do vậy, khi phát hiện đám cháy, điều quan trọng nhất là cần thoát hiểm chứ không phải là lo bảo vệ sách tập. Tuyệt đối không quay trở lại khu vực có cháy để lấy đồ dùng cá nhân.

"Có cháy là các con phải chạy, trước khi chạy là phải hô hoán lên cho gia đình, thầy cô, bạn bè. Đối với giáo viên, nhiệm vụ của thầy cô khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại trường là cần nhanh chóng báo cho ban giám hiệu, đồng thời hướng dẫn học sinh thoát hiểm an toàn, sự an toàn của học sinh là trên hết, trước hết", Trung tá Đỗ Tấn Tài nhấn mạnh.

Học sinh tiểu học được hướng dẫn thoát hiểm trong tình huống xảy ra cháy.

Ngay sau chuyên đề, gần 1.000 học sinh cùng giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đã tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định được đặt ra là phát sinh đám cháy do sự cố chập điện tại khu vực hành lang phòng học số 15, tầng 1 trong giờ học học sinh đang học.

Ngay khi phát hiện đám cháy, bảo mẫu của nhà trường đã lập tức báo chuông báo cháy, đồng thời hô hoá để cảnh báo cho toàn trường. Sau đó, phương án phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm đã được Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học kích hoạt, nhà trường sử dụng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kiểm soát đám cháy, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Song song đó, khi nhận được thông báo có cháy, giáo viên và bảo mẫu nhanh chóng hướng dẫn học sinh thoát hiểm khẩn cấp tại các khu vực thoát hiểm của trường đến vị trí an toàn Các em đi khom lưng, thậm trí trườn bò sát đất, đưa áo lên bịt mũi để thoát ra ngoài khu vực có cháy…

"Em thấy chuyên đề vô cùng hữu ích, giúp chúng em có kỹ năng nhận diện đám cháy, thoát hiểm an toàn khi có cháy nổ. Khi có cháy thì tính mạng con người là quan trọng nhất chứ không phải là sách vở hay dép…", Bảo Anh, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học chia sẻ.

Diễn tập tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học ngày 27/11.

Bà Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nội dung thường niên hàng năm của nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học.

Năm nay, hoạt động được làm song song cùng chuyên đề trang bị kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cho học sinh, để giúp các em đưa kiến thức được trang bị trở thành kỹ năng thực tế, giúp bài học nhớ sâu hơn, công tác giáo dục hiệu qủa hơn.

Thông qua chuyên đề và diễn tập, nhà trường nâng cao hơn nữa ý thức về phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, đội phòng cháy chữa cháy của trường có thể sử dụng thành thạo dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập lửa trong giai đoạn đầu. Đặc biệt học sinh, giáo viên nắm vững quy trình thoát nạn an toan khi xảy ra sự cố.

"Hiện nay, giáo dục học sinh kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nội dung được nhà trường đưa thành giáo dục kỹ năng sống để mỗi học sinh không chỉ có kỹ năng biết bảo vệ bản thân mình, mà còn trở thành các tuyên truyền viên phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn cho gia đình mình, cộng đồng nơi các em đang sinh sống", bà Trần Bé Hồng Hạnh chia sẻ.