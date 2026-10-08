Gần 1.000 học sinh tham gia Hội thao UKA & iSchool Olympics 2026 cụm Trung Nam

Sáng 8-10, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận diễn ra lễ khai mạc Hội thao UKA & iSchool Olympics 2026 cụm Trung Nam. Hội thao thu hút gần 1.000 học sinh, cổ động viên, phụ huynh, thầy cô, huấn luyện viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các đoàn thể thao trong hệ thống tham gia.

Các đội tham gia tranh tài tại hội thao.

Tại hội thao, các vận động viên đến từ các đơn vị gồm: iSchool Trà Vinh, iSchool Sóc Trăng, iSchool Rạch Giá, IEC Quảng Ngãi, iSchool Nha Trang, Trường THPT Nguyễn Huệ, iSchool Long Xuyên, iSchool Long An, UKA Bà Rịa và đơn vị chủ nhà iSchool Ninh Thuận tranh tài ở 6 môn gồm: Bơi lội, bóng đá, bóng rổ 3x3, cầu lông, cờ vua và cheerleading.

Hội thao tạo sân chơi để học sinh các trường trong hệ thống giao lưu, thi đấu cọ xát, rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng phối hợp và phát huy tinh thần đồng đội. Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 9-10.

Đại diện Trường Đại học Hoa Sen trao học bổng cho học sinh tham dự hội thao.

Dịp này, đại diện Trường Đại học Hoa Sen trao 10 suất học bổng “Ươm mầm tài năng thể thao” dành cho học sinh tham dự hội thao tại cụm Trung Nam, với tổng trị giá 1,25 tỷ đồng. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích, hỗ trợ học sinh có năng khiếu thể thao tiếp tục phát triển và theo đuổi lĩnh vực thể thao.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao tham dự hội thao.