Công an xã Thường Tín hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 925 học sinh

Giữa khoảng sân gạch rộng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) số 11 - Hà Nội, hàng loạt cọc tiêu màu cam và biển báo giao thông được dựng lên thành một sa hình thu nhỏ.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các đồng chí công an cơ sở, các em học sinh trực tiếp điều khiển xe máy điện chạy vòng qua từng chướng ngại vật, tập giữ thăng bằng và quan sát điểm mù dưới sự theo sát của cán bộ công an.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn này vừa được Công an xã Thường Tín phối hợp cùng Trung tâm GDNN - GDTX số 11 - Hà Nội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thường Tín tổ chức. Buổi ngoại khóa thu hút sự tham gia của 925 học sinh cùng 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ở phần đầu chương trình, hàng trăm học sinh ngồi kín sân trường chăm chú theo dõi phần trao đổi của cán bộ Công an xã Thường Tín. Những quy định cốt lõi của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được truyền tải gắn liền với thói quen đi lại hằng ngày của lứa tuổi học trò.

Từ việc nhận diện các lỗi vi phạm phổ biến đến trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, từng nội dung được lồng ghép qua phần hỏi đáp trực tiếp ngay giữa sân trường. Nhiều em mạnh dạn cầm micro nêu thắc mắc về các tình huống giao thông thường gặp khi tan học, tạo nên bầu không khí trao đổi cởi mở, sôi nổi.

Điểm nhấn khiến sân trường hào hứng nhất là phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Cán bộ công an trực tiếp thị phạm từng thao tác nhỏ nhưng quyết định sự an toàn trên đường.

Từng học sinh được hướng dẫn cách kiểm tra phanh, lốp, đèn tín hiệu trước khi dắt xe ra khỏi cổng. Ngay bên cạnh chiếc xe máy điện, chiến sĩ công an tỉ mỉ chỉnh lại dây quai mũ bảo hiểm, hướng dẫn các em cách đội mũ đúng chuẩn để bảo vệ vùng đầu khi xảy ra va chạm.

Sau bước chuẩn bị, học sinh lần lượt bước vào phần thực hành điều khiển phương tiện trên sa hình giả định. Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, các em rèn tư thế ngồi lái vững vàng, cách giữ khoảng cách an toàn, kỹ năng quan sát gương chiếu hậu và xử lý các tình huống bất ngờ dễ phát sinh trên đường phố đông đúc. Việc tự mình cầm lái qua các khúc cua hẹp giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn nếu thiếu tập trung hoặc chủ quan khi tham gia giao thông.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Thường Tín, Ban giám hiệu Trung tâm GDNN - GDTX số 11 - Hà Nội và tổ chức Đoàn thanh niên địa phương, những kiến thức pháp luật đã trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Hoạt động thực tế này giúp mỗi học sinh tự hình thành ý thức tự giác chấp hành luật lệ, chủ động phòng ngừa tai nạn để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng trên mỗi chặng đường đến lớp