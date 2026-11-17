Hội chợ thu hút hơn 200 doanh nghiệp với trên 150 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm.

Diễn ra từ ngày 12 đến 14/11 tại Siêu thị Tứ Sơn, phường Châu Đốc, hội chợ trong khuôn khổ hội nghị có hơn 150 gian hàng, giới thiệu hàng hóa, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các mặt hàng thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam cùng các tỉnh Takeo, Kandal và Kampot (Campuchia).

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sự kiện thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia. Trong đó, trên 40 doanh nghiệp trực tiếp trưng bày hàng hóa, kết nối với đối tác Campuchia; 8 đơn vị ký kết các thỏa thuận hợp tác.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Kampot.

Ba phiên livestream đạt gần 15,3 triệu lượt tiếp cận

Một điểm nhấn của hội chợ là hoạt động quảng bá, bán hàng trên nền tảng số. Ba phiên livestream với sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) ghi nhận gần 15,3 triệu lượt tiếp cận.

Các gian hàng còn ứng dụng mã QR để cung cấp thông tin sản phẩm, kết hợp chương trình khuyến mại và tương tác với khách tham quan. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu hàng hóa, tiếp cận khách hàng trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026

Tìm cơ hội mở rộng thị trường Campuchia

Hội nghị kết nối giao thương có hơn 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý, ngành thương mại các tỉnh Takeo, Kandal, Kampot, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác thương mại hai nước.

Các đại biểu trao đổi nhu cầu cung ứng hàng hóa của các địa phương Campuchia; khả năng mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối và kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung ứng, nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ.

Những yêu cầu đối với hàng hóa khi tiếp cận thị trường Campuchia cũng được đưa ra thảo luận, giúp doanh nghiệp định hướng sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm đối tác.

Gần 1.000 đơn hàng được thực hiện cùng các thỏa thuận hợp tác tại sự kiện là những kết quả đáng chú ý, góp phần thúc đẩy kết nối cung ứng, phân phối và tiêu thụ hàng hóa giữa doanh nghiệp hai nước.