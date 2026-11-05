Gần 1.000 đại biểu được tập huấn triển khai các quy định mới về phòng, chống tham nhũng

Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Royal Plaza Center (phường Minh Xuân).

Tham dự hội nghị có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) truyền đạt các chuyên đề: Phân tích những điểm mới của Luật và Nghị định số 184/2026/NĐ-CP, làm rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 164/2026/NĐ-CP, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp; thảo luận, giải đáp các vướng mắc thực tiễn tại địa phương với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, giúp tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham gia tập huấn.

Việc tổ chức hội nghị xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn khi các quy định pháp luật mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01-7-2026. Điểm cốt lõi của Luật và các Nghị định lần này là tiếp tục mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là đề cao trách nhiệm giải trình và yêu cầu công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Việc triển khai nghiêm túc Luật và các Nghị định mới là cơ sở quan trọng để nâng cao chỉ số minh bạch, củng cố niềm tin của Nhân dân và doanh nghiệp đối với bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.