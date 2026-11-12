Gần 1.000 công dân khám tuyển sức khỏe nhập ngũ tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Hơn 200 công dân xã Mậu A được khám tuyển trong 3 ngày, từ 11 - 13/11/2026.

Xã Mậu A là địa phương đầu tiên tham gia đợt khám này, với hơn 200 công dân được khám trong 3 ngày (từ 11 - 13/11), để lựa chọn 56 công dân gọi nhập ngũ năm 2027, gồm 45 công dân vào các đơn vị quân đội và 11 công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Sau đó, trung tâm tiếp tục khám cho công dân 6 xã còn lại đến hết ngày 20/11.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mậu A động viên các công dân khám tuyển nghĩa vụ nhập ngũ.

Trong lần khám tuyển này, các công dân được phúc tra hình thể như cân nặng, chiều cao, kiểm tra thị lực, huyết áp, tim mạch, khám sàng lọc các trường hợp mắc bệnh mãn tính, bệnh ngoài da, bệnh liên quan đến tâm thần. Việc khám tuyển đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, tuân thủ những điểm mới theo quy định.

Các công dân được khám lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh mãn tính và kiểm tra thể lực, tim mạch.

Mậu A là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện khám tuyển sức khỏe cho các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đợt 2.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, sau khi hoàn thành sơ tuyển trong tháng 10, các xã, phường tiến hành khám tuyển sức khỏe (đợt 2) kéo dài tới ngày 15/12/2026. Tiếp đó là các bước lập hồ sơ, lập danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2027, giao quyết định gọi nhập ngũ và chuẩn bị tiến hành “Ngày hội tòng quân” và Lễ giao, nhận quân vào nửa cuối tháng 2/2027.