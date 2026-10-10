Gần 1.000 cán bộ, giáo viên Đà Nẵng 'bắt nhịp' kỷ nguyên số và quản trị AI

Giáo viên tham quan, trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 10/10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng năm học 2026-2027.

Ngày hội có sự tham dự của gần 1.000 người, gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện VNPT Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU); đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ phụ trách chuyển đổi số của các trường, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm học 2026-2027 theo định hướng của Bộ GD&ĐT; đồng thời tạo không gian kết nối, chia sẻ, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu trong toàn ngành.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý, quản trị, dạy học.

Thông qua Ngày hội, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục có cơ hội tham quan, trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý, quản trị, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tại Ngày hội, Sở GD&ĐT đã trình bày báo cáo “Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - Từ dữ liệu đến đổi mới quản trị, dạy học và hoạt động giáo dục”, tập trung khái quát kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, việc xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu; ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, quản trị, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục; đồng thời trao đổi những khó khăn, vấn đề đặt ra và định hướng triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự Ngày hội cũng được nghe các chuyên đề như “Chuyển đổi số và ngành giáo dục” nói về vai trò, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong giáo dục (Sở Khoa học và Công nghệ); “Vai trò của chính quyền địa phương trong thúc đẩy chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục”…

Khu vực trưng bày, giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số.

Điểm nhấn của Ngày hội là các khu vực trưng bày, giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của các địa phương, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo và đơn vị công nghệ. Nội dung trưng bày tập trung vào các lĩnh vực như: quản trị số; cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu; hồ sơ điện tử, ký số; học liệu số; ứng dụng AI; STEM/STEAM; Robotics; thư viện số; kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trên môi trường số; kỹ năng số và an toàn số...

Các hoạt động trải nghiệm tập trung vào khai thác dữ liệu phục vụ quản trị; ứng dụng AI hỗ trợ công việc chuyên môn; thiết kế học liệu số; các công cụ hỗ trợ dạy học, kiểm tra, đánh giá; STEM/STEAM, Robotics; kỹ năng số và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Kết nối, chia sẻ, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số.