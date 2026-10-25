Gameshow 'Về bản em' tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường Tường Hạ
Ngày 25/10, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh tổ chức gameshow “Về bản em” tại xã Tường Hạ, tạo sân chơi giao lưu văn hóa, tôn vinh bản sắc dân tộc Mường.
Gameshow có sự tham gia của 50 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ 3 bản: Tường Thượng, Đồng La và bản Thon, cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Khéo tay, hay nghề”, “Hát hay, đàn giỏi” và “Trò chơi dân gian, thể thao dân tộc”.
Thông qua những sản phẩm thủ công truyền thống, lời ca, điệu múa và trò chơi dân gian, những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào Mường được tái hiện sinh động. Chương trình đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Kết thúc gameshow, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm tặng 8 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/gameshow-ve-ban-em-ton-vinh-ban-sac-van-hoa-dan-toc-muong-tuong-ha-oHZhYuCvg.html