Gameshow 'Về bản em' tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường Tường Hạ

Gameshow “Về bản em” tại xã Tường Hạ

Các đại biểu tham dự gameshow

Tiết mục múa của học sinh Trường Tiểu học và THCS Tường Thượng 2 tại gameshow

Gameshow có sự tham gia của 50 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ 3 bản: Tường Thượng, Đồng La và bản Thon, cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Khéo tay, hay nghề”, “Hát hay, đàn giỏi” và “Trò chơi dân gian, thể thao dân tộc”.

Các thí sinh tham gia phần thi "Khéo tay, hay nghề" trong gameshow

Sự khéo léo được thể hiện qua từng nhịp thoi

MC giao lưu cùng các thí sinh trong gameshow

Thông qua những sản phẩm thủ công truyền thống, lời ca, điệu múa và trò chơi dân gian, những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào Mường được tái hiện sinh động. Chương trình đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trò chơi bắt trạch trong chum thêm phần hấp dẫn trong gameshow

Đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ

Đơn vị đồng hành trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi bản Tường Thượng

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội thi bản Đồng La

Ban tổ chức trao giải ba cho đội thi bản Thon

Kết thúc gameshow, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm tặng 8 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Kết thúc gameshow là vòng xoè đoàn kết của các đội chơi và khán giả tham dự