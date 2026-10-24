Gameshow "Về bản em" tại xã Suối Tọ

Tiết mục độc tấu sáo của đội thi bản Trò.

Gameshow có sự tham gia của 50 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ 4 bản: Suối Tọ, bản Trò, Lũng Khoai và Suối Khang. Các đội cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Khéo tay, hay nghề”, “Hát hay, đàn giỏi” và “Trò chơi dân gian, thể thao dân tộc”.

Các đội chơi tham gia phần thi "Khéo tay hay nghề"

Mỗi phần thi mang đến những sắc màu riêng, từ sự khéo léo, sáng tạo trong chế tác sản phẩm thủ công đến những lời ca, điệu múa mang âm hưởng núi rừng và các trò chơi dân gian giàu tính gắn kết. Sự hào hứng, nhiệt tình của các đội chơi cùng sự cổ vũ của bà con đã tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, làm nổi bật nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vùng cao Suối Tọ.

Các đội chơi tham gia phần thi trò chơi dân gian "kéo co" tại gameshow

Đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ

Gameshow “Về bản em” là dịp để các nghệ nhân, đội văn nghệ quần chúng các bản giao lưu, học hỏi, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Ban tổ chức trao giải nhất cho bản Suối Khang

Trải qua các phần thi sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Nhân dịp này, đơn vị đồng hành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Minh Tâm tặng 8 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.