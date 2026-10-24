Gameshow 'Về bản em' tại xã Suối Tọ
Ngày 24/10, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh tổ chức gameshow “Về bản em” tại xã Suối Tọ. Chương trình đã mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc Mông vùng cao.
Gameshow có sự tham gia của 50 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ 4 bản: Suối Tọ, bản Trò, Lũng Khoai và Suối Khang. Các đội cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Khéo tay, hay nghề”, “Hát hay, đàn giỏi” và “Trò chơi dân gian, thể thao dân tộc”.
Mỗi phần thi mang đến những sắc màu riêng, từ sự khéo léo, sáng tạo trong chế tác sản phẩm thủ công đến những lời ca, điệu múa mang âm hưởng núi rừng và các trò chơi dân gian giàu tính gắn kết. Sự hào hứng, nhiệt tình của các đội chơi cùng sự cổ vũ của bà con đã tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, làm nổi bật nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vùng cao Suối Tọ.
Gameshow “Về bản em” là dịp để các nghệ nhân, đội văn nghệ quần chúng các bản giao lưu, học hỏi, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Trải qua các phần thi sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Nhân dịp này, đơn vị đồng hành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Minh Tâm tặng 8 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/gameshow-ve-ban-em-tai-xa-suoi-to-3lDJdwCvg.html