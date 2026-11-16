Gameshow 'Quê mình xứ Quảng' đến với xã đảo Tam Hải

Biểu diễn hát bả trạo tại buổi ghi hình gameshow “Quê mình xứ Quảng” số thứ 5, mùa thứ 10 năm 2026. Ảnh: LAM KHUÊ

Xã đảo Tam Hải là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với sự ra đời của Chi bộ Đảng “Quang Ánh Minh” vào tháng 12/1932 tại rừng dừa Đồng Dân. Nơi đây còn nổi bật với cụm thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia; cùng những dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng gắn với đời sống cư dân làng chài như Nghĩa địa cá Ông, Lăng thờ cá Ông.

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” số thứ 5 được bắt đầu bằng tiết mục biểu diễn hát bả trạo, một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo gắn liền với lễ hội cầu ngư và tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân vùng biển.

Nghệ thuật hát bả trạo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thường được diễn ra vào dịp đầu xuân nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và tôm cá đầy khoang.

Phần thi “Vui cùng nhà nông” của đội chơi thôn Đông Tuần. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại phần thi “Vui cùng nhà nông”, bằng hình thức sân khấu hóa, thông qua các làn điệu dân ca, hát múa, hò vè..., hai đội chơi thể hiện nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, lịch sử và con người địa phương. Không đơn thuần là phần thi biểu diễn, đây còn là cách đưa những câu chuyện về quê hương đến gần hơn với khán giả, nhất là thế hệ trẻ.

Hai đội chơi tranh tài chế biến rau sói tại phần thi “Khéo tay giỏi nghề”. Ảnh: LAM KHUÊ

Ở phần thi “Khéo tay, giỏi nghề”, hai đội cùng chế biến món ăn từ rau sói, một loại rong biển đặc sản nổi tiếng ở vùng ven biển Núi Thành, đặc biệt tại xã đảo Tam Hải. Rau sói mọc tự nhiên quanh các bãi san hô, tập trung ở khu vực Hòn Dứa và vùng biển Bãi Rạng; có vị ngọt tự nhiên, giòn, mát, thường được sử dụng để ăn sống, trộn gỏi hoặc ăn kèm các món hải sản.

Từ một nguyên liệu quen thuộc trong đời sống cư dân vùng biển, phần thi góp phần giới thiệu sản vật địa phương, nét riêng trong văn hóa ẩm thực và kinh nghiệm khai thác, sử dụng nguồn lợi tự nhiên của người dân. Qua đó, những giá trị gắn với sinh kế và đời sống thường ngày được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, sinh động.

Không khí sôi nổi tại phần thi “Chuyển dừa vượt chướng ngại vật”. Ảnh: LAM KHUÊ

Phần thi “Nhà nông đua tài” đưa những công việc quen thuộc của cư dân xã đảo Tam Hải lên sân chơi thông qua các trò chơi vận động. Ba trò chơi gồm “Chuyển dừa vượt chướng ngại vật”, “Đan lưới” và “Bắt lươn” được xây dựng từ hình ảnh, sản vật và hoạt động lao động gắn bó với đời sống người dân địa phương.

Phần thi “Đan lưới” tái hiện công việc quen thuộc của ngư dân miền biển. Ảnh: LAM KHUÊ

Hình ảnh những trái dừa trong trò chơi “Chuyển dừa vượt chướng ngại vật” gợi nhắc đặc trưng cảnh quan của xã đảo. Những rặng dừa hiện diện trong sân vườn, ven biển và dọc các tuyến đường làng, gắn bó với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.

Trong khi đó, trò chơi “Đan lưới” tái hiện một công việc quen thuộc của ngư dân, gợi nhắc sự cần cù, tỉ mỉ và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình bám biển, mưu sinh.

Đông đảo khán giả xã đảo Tam Hải hào hứng cổ vũ cho hai đội chơi. Ảnh: LAM KHUÊ

Còn với trò chơi “Bắt lươn”, sản vật từ dòng sông Trường Giang được đưa vào phần thi vận động, tạo thêm sự gần gũi và đậm chất địa phương.

Bên cạnh yếu tố giải trí, các trò chơi còn góp phần khơi gợi sự trân trọng đối với nghề truyền thống và những giá trị lao động của người dân vùng biển.

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” khép lại mùa thứ 10 năm 2026 đầy thành công. Ảnh: LAM KHUÊ

Trải qua các phần thi hấp dẫn và đầy kịch tính, đội chơi thôn Đông Tuần đã xuất sắc giành giải nhất, đội chơi thôn Bình Trung đoạt giải nhì tại gameshow “Quê mình xứ Quảng” số thứ 5.