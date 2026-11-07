Game Soulslike cướp biển mới được ví như Elden Ring trên Steam

Một tựa game indie mang tên Keelblade đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ sau khi xuất hiện trên Steam. Sản phẩm gây ấn tượng với ý tưởng kết hợp cơ chế chiến đấu khắc nghiệt của Elden Ring cùng trải nghiệm phiêu lưu trên biển tương tự Sea of Thieves. Trò chơi dự kiến phát hành trong năm 2027, hứa hẹn mang đến hướng tiếp cận mới cho dòng game hành động nhập vai thế giới mở.

Keelblade đưa người chơi vào thế giới giả tưởng rộng lớn với những chuyến phiêu lưu trên đại dương.

Trong Keelblade, người chơi không đơn thuần di chuyển giữa các vùng đất mà sẽ sở hữu và điều khiển một con tàu cướp biển để khám phá đại dương rộng lớn. Những hòn đảo bí ẩn là nơi game thủ tìm kiếm kho báu, thu thập nguyên liệu và đối đầu với nhiều sinh vật nguy hiểm. Thay vì tập trung hoàn toàn vào hoạt động hải chiến, trò chơi còn dành nhiều không gian cho các cuộc chiến trên bộ với hệ thống đối thủ đa dạng.

Điểm nhấn của Keelblade nằm ở cơ chế chiến đấu mang đậm phong cách Soulslike. Người chơi cần phối hợp linh hoạt các thao tác né tránh, lăn người, đỡ đòn và phản công. Việc quan sát chuyển động của đối thủ, lựa chọn thời điểm tấn công và tận dụng sơ hở đóng vai trò quan trọng trong mỗi trận chiến. Đáng chú ý, trò chơi giới thiệu nhiều boss có tạo hình khác biệt, từ sinh vật biển hình người sử dụng đại bác, quái vật lai cá mập mang đầy lao nhọn đến rồng khổng lồ có khả năng phun lửa vào tàu chiến. Sau khi đánh bại, người chơi có thể thử sức lại với chúng trong chế độ Challenge Mode có độ khó cao hơn.

Bên cạnh chiến đấu, Keelblade còn tích hợp cơ chế sinh tồn, thu thập tài nguyên và chế tạo. Người chơi có thể tìm kiếm gỗ, nguyên liệu và bản thiết kế để cải thiện trang bị, phát triển nhân vật cũng như xây dựng các công trình ngay trên tàu. Con tàu ban đầu chỉ phục vụ việc di chuyển sẽ dần trở thành căn cứ di động với khu vực nghỉ ngơi, nhà bếp, xưởng chế tạo và kho chứa vật phẩm.

Trò chơi kết hợp chiến đấu Soulslike với cơ chế xây dựng và nâng cấp tàu cướp biển.

Một điểm đáng chú ý khác là chế độ co-op hỗ trợ tối đa 6 người chơi. Các thành viên có thể khám phá những khu vực riêng biệt mà không cần duy trì khoảng cách gần nhau. Chẳng hạn, một số người lên đảo tìm nguyên liệu trong khi những thành viên khác tiếp tục điều khiển tàu đến địa điểm mới. Tiến trình nhiệm vụ được chia sẻ, tạo điều kiện để cả nhóm phối hợp thuận tiện hơn. Hệ thống tùy chỉnh vũ khí, trang bị và kỹ năng cũng cho phép mỗi người xây dựng phong cách riêng, từ chiến binh thiên về phòng thủ đến nhân vật hỗ trợ bằng phép thuật.

Theo kế hoạch, Keelblade sẽ phát hành trong năm 2027 nhưng hiện chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Game đã có mặt trên Steam và cho phép người chơi thêm vào danh sách yêu thích. Với sự kết hợp giữa thế giới mở, sinh tồn, cướp biển và chiến đấu Soulslike, dự án này là cái tên đáng theo dõi đối với những người yêu thích Elden Ring và muốn trải nghiệm hành trình chinh phục đại dương cùng bạn bè.

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