Game show Việt vẫn 'nảy lửa' khi 49 nghệ sĩ dừng lại

Tinh hà “say hi” với sự góp mặt của 24 ca sĩ chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Quang Hùng MasterD.

Những tháng qua, đây cũng là game show thu hút lượng lớn sự quan tâm của công chúng. Vài ngày tới, một chương trình thực tế đình đám khác là Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ kết thúc hành trình sau hơn 3 tháng.

Bước sang quý cuối cùng của năm 2026, thị trường giải trí vẫn chứng kiến cuộc đấu nảy lửa của hàng loạt game show, với đa dạng thể loại. Đáng chú ý là sự trở lại của The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) sau 3 năm.

Game show tiếp tục đổ bộ

Trong nhiều tháng qua, thị trường giải trí và top thịnh hành nhạc Việt được thống lĩnh bởi hai show thực tế đến từ Yeah1 và DatViet VAC là Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai; Tinh hà “say hi”. Chương trình có 24 anh trai kết thúc bằng đêm chung kết và trao giải vào tối 2/10 với ngôi vương thuộc về Quang Hùng MasterD.

Trong khi đó, vào tối mai (10/10), show thực tế với 24 anh tài cũng sẽ dừng lại hành trình sau đêm chung kết 2. Quán quân cùng 16 nghệ sĩ sẽ hiện diện trong đội hình cuối cùng của Gia tộc anh tài toàn năng ở mùa hai.

Hiện tại, những nghệ sĩ đang được dự đoán cho ngôi cao nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Hà An Huy, Jun Phạm, OSAD, Huỳnh Lập, Đinh Mạnh Ninh…

Sau khi hai chương trình đình đám nhất của mùa hè 2026 khép lại, một loạt chương trình khác đến từ các "ông lớn" tiếp tục nối sóng.

Đến từ Yeah1, Quán nhà Haha sẽ đổ bộ vào ngày 17/10, sau khi show Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc. Quán nhà Haha là mùa hai của Gia đình Haha - chương trình "viral" nhất nhì năm 2025.

Bên cạnh việc đổi tên, chương trình cũng thay đổi format khi đưa dàn cast là 5 thành viên gồm Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Jun Phạm đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách.

Gia đình Haha trở lại và đổi tên ở mùa hai.

Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ hòa nhập vào đời sống nông thôn: cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng.

Nếu ở mùa một, hành trình của dàn nghệ sĩ thiên về tiếp xúc, trải nghiệm với người dân ở các địa phương, đến mùa hai, thử thách của họ là phải vào bếp và nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày, thuyết phục họ bằng khả năng nấu nướng.

Những thay đổi đến từ đơn vị sản xuất khi chương trình bước sang mùa hai là điều cần thiết để khơi gợi sự yêu thích, mới mẻ nơi khán giả. Bởi với một dàn cast cũ, nếu giữ nguyên những hoạt động, nội dung như mùa đầu tiên, người xem sẽ dễ rơi vào cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, việc Yeah1 có phá bỏ "lời nguyền mùa hai" thành công hay không, phải đợi đến khi tập mở màn của chương trình lên sóng, công chúng mới có đáp án chính xác.

Ngoài Quán nhà Haha, Yeah1 mới đây cũng công bố thêm một loạt chương trình truyền hình thực tế khác, có thể kể đến Xin chào thứ 7 với sự hiện diện của thành viên đầu tiên là Trấn Thành. Game show với format mời các nghệ sĩ tham gia nhiều trò chơi, qua đó gắn kết, hợp tác sản phẩm. Một số chương trình khác gồm Mùa vụ thanh xuân, Thích anh, em cũng vậy...

2 ngày 1 đêm vắng bóng Trường Giang từ tập 103.

"Ông lớn" DatViet VAC cũng tung ra loạt game show với mức độ đầu tư lớn, với hai chương trình đang lên sóng là 2 ngày 1 đêm, The Masked Singer.

Trong đó, 2 ngày 1 đêm vừa đưa dàn cast, khách mời đến với đến tour "Miền Tây mùa nước nổi" thông qua tập 103. Tại đây, các thành viên tham gia các trò chơi, trải nghiệm ẩm thực ở Đồng Tháp. Đáng chú ý, kể từ tập này, Trường Giang rút khỏi 2 ngày 1 đêm sau loạt ồn ào. Trong khi đó, các thành viên như Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Cris Phan tiếp tục hành trình cùng dàn khách mời: Cody Nam Võ, CONGB và Pháp Kiều.

Việc thiếu vắng Trường Giang ở đội hình 2 ngày 1 đêm tiếp tục khiến chương trình trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tiếc nuối khi "anh cả" của 2 ngày 1 đêm không còn đồng hành. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng dàn cast cố định vẫn duy trì được không khí vui vẻ, "tung hứng" nhịp nhàng cùng các khách mời là bộ ba anh trai của Tinh hà "say hi".

Nhìn nhận ở hiệu ứng truyền thông, những tranh luận của công chúng, ở khía cạnh tiêu cực lẫn tích cực, khiến cho lượt xem 2 ngày 1 đêm ở tập mới nhất tăng vọt. Theo thống kê, đến chiều 9/10, tập 103 ghi nhận hơn 7,8 triệu lượt view chỉ sau 5 ngày. Trong khi, các tập trước đó, con số dao động ở mốc 6 triệu lượt xem sau nhiều tuần phát sóng.

Dữ liệu từ Socialite (từ ngày 30/9 đến 6/10) cho thấy 2 ngày 1 đêm vươn lên giữ vị trí thứ ba bảng tổng sắp các game show được thảo luận nhiều nhất, chỉ sau Anh trai vượt ngàn chông gai tập 14 và chung kết Tinh hà "say hi".

Trấn Thành vẫn chiếm sóng

Ngay sau khi hành trình với Tinh hà "say hi" khép lại, Trấn Thành đã nhanh chóng ngồi ghế cố vấn của The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ). Trở lại sau ba năm vắng bóng, show thực tế đã chính thức phát sóng tập đầu tiên vào tối 3/10, với sự xuất hiện của các mascot gồm Báo Berry, Dê Du Ký, Mad Long, Gauci và Koalaoke. Tương tự các mùa trước, dàn ca sĩ giấu mặt sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục trước dàn cố vấn, khách mời sau đó nhận điểm số từ phía khán giả.

Sau 5 ngày phát sóng, Ca sĩ mặt nạ 2026 vẫn cho thấy sức hút đối với khán giả khi ghi nhận con số hơn 3,3 triệu lượt xem và giữ vị trí thứ 4 danh sách các game show được thảo luận nhiều nhất tuần qua. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads, lượt thảo luận, bàn luận về các mascot ở tập một khá sôi nổi. Người xem thay nhau đưa ra các dự đoán, dữ liệu ban đầu về ca sĩ ẩn sau lớp mặt nạ. Trong đó, hai mascot đang được bàn tán nhiều nhất phải kể đến Gauci và Koalaoke. Không ít cái tên được dân mạng liệt kê ra, có thể kể tới như Negav, Wren Evans, CoolKid, Vương Bình...

Ca sĩ mặt nạ vẫn thu hút khán giả khi trở lại sau 3 năm.

Thống kê từ Socialite cho thấy mascot Gauci của Ca sĩ mặt nạ chiếm lĩnh vị trí thứ ba trong top 10 thành viên game show được chú ý nhiều nhất (từ ngày 30/9 đến 6/10), với 12.688 lượt đề cập.

Một game show khác có sự góp mặt của Trấn Thành là Running Man Vietnam mùa 4 vẫn tiếp tục thống lĩnh thị trường game show thời gian qua. Các tập gần nhất của chương trình này đều ghi nhận con số lượt xem cao áp đảo. Trong đó, tập 10 vượt mốc 10 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 6 ngày trình chiếu, còn tập 8 và 9 lần lượt là 12 triệu, 10 triệu lượt view trên YouTube. Các thành viên đều góp mặt vào bảng xếp hạng tổng sắp những nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên MXH qua các tập phát sóng. Trong đó, Trấn Thành giữ vị trí đầu bảng tổng sắp top 10 thành viên game show được chú ý nhiều nhất.

Trấn Thành phủ sóng ở nhiều game show hiện tại.

Ở các tập này, ngoài dàn cast cố định gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P, chương trình năm nay còn mời nhiều nghệ sĩ khách mời ở các lĩnh vực khác nhau như "nữ hoàng Taekwondo" Châu Tuyết Vân, biểu tượng Esports Levi, vận động viên bóng rổ Tiểu Duy, võ sĩ MMA Trần Quang Lộc... Không chỉ vậy, sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo trong những tập gần nhất cũng thu hút thêm lượng người xem chương trình.

An Anh