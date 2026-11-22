Trong Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ra mắt năm 2026, đội ngũ phát triển đã khéo léo lồng ghép một trứng Phục sinh tri ân loạt phim hành động Fast and Furious. Đó là chiếc xe độ Mitsubishi Eclipse màu xanh lá Kawasaki với họa tiết xanh dương và trắng hai bên hông, từng được nhân vật Brian O'Connor của cố diễn viên Paul Walker cầm lái trong phần phim gốc năm 2001.

Mitsubishi Eclipse.

Trong loạt phim này, Paul Walker còn gắn liền với nhiều mẫu xe khác như Nissan Skyline GT-R R34 ở phần "2 Fast 2 Furious" hay Toyota Supra A80 trắng trong "Furious 7". Việc đưa chiếc Mitsubishi Eclipse vào vùng Leonida của GTA 6 trở thành điểm nhấn thu hút người hâm mộ phim hành động lẫn giới mê xe.

Theo trang Vice, game thủ không cần vượt qua thử thách phức tạp để sở hữu phương tiện này. Chiếc xe được cất giữ nguyên vẹn trong một nhà để xe gắn liền với ngôi nhà màu trắng ở gần trung tâm đảo Vespucci. Người chơi chỉ cần đột nhập vào nhà để xe này là có thể lấy xe sử dụng ngay.

Dù vậy, người chơi không thể tái hiện cảnh lái xe về phía hoàng hôn cùng nhân vật Dom Toretto và cả nhóm trong game. Nguồn tin cho rằng trải nghiệm này có thể phải chờ các bản chỉnh sửa (mod) từ cộng đồng trong tương lai, tương tự như trên GTA 5.

Cảnh game tìm được chiếc xe huyền thoại của Fast & Furious.

Nhiều người chơi vẫn hào hứng khi nhà phát triển tự tay đưa chi tiết tri ân này vào game một cách tự nhiên. Trên Reddit, một tài khoản chia sẻ: “Sẽ thật tuyệt nếu họ giấu hàng loạt chiếc xe điện ảnh dưới dạng trứng Phục sinh như thế này ở khắp bản đồ”. Những bí mật khác của GTA 6 sẽ tiếp tục lộ diện khi game thủ khám phá sâu hơn trò chơi.