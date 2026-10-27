Game bắn súng giá gần 200.000 đồng bất ngờ miễn phí vĩnh viễn trên Steam

Shenaniguns vừa chuyển từ trả phí sang miễn phí hoàn toàn trên Steam. Đây không phải đợt khuyến mại có thời hạn, nên người chơi có thể tải game bất cứ lúc nào mà không lo bỏ lỡ.

Giao diện game Shenaniguns.

Trò chơi do Coding398, một nhà phát triển indie trẻ tuổi, thực hiện. Game ra mắt vào đầu năm nay với giá 6,99 USD (khoảng hơn 180.000 đồng), sau đó từng giảm xuống 3,99 USD trước khi chuyển sang miễn phí từ ngày 30/9.

Shenaniguns nổi bật với phong cách chiến đấu hỗn loạn, hài hước và nhịp độ nhanh. Game có hơn 100 vật phẩm, từ những khẩu súng thông thường đến súng nước công nghiệp, thậm chí cả khối kim loại tungsten. Sự kết hợp ngẫu hứng này khiến mỗi trận đấu khó đoán và dễ phát sinh tình huống hài hước khi chơi cùng bạn bè.

Game hỗ trợ tối đa 8 người, với nhiều chế độ PvP và PvE: Team Deathmatch, Free-for-All, Capture the Flag, và Boss Fight để hợp tác đánh bại kẻ địch mạnh. Bản đồ có môi trường tương tác, gồm những bức tường phá hủy được, cùng tính năng voice chat để giao tiếp trực tiếp trong trận.

Shenaniguns nổi bật với phong cách chiến đấu hỗn loạn.

Dù chưa thu hút lượng người chơi lớn, Shenaniguns giữ tỷ lệ đánh giá tích cực trên 90% trên Steam, nhưng số lượng đánh giá còn hạn chế. Đợt chuyển sang miễn phí đi kèm bản cập nhật thêm vũ khí, tính năng và bản đồ mới. Người chơi cần lưu ý tính năng tạo phòng riêng thuộc gói DLC trả phí 3,99 USD, còn nội dung cơ bản vẫn chơi miễn phí.