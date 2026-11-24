Các công cụ phát triển game AI đang mở rộng cơ hội sáng tạo trên các nền tảng như Roblox, nơi người dùng có thể tự thiết kế và chia sẻ trò chơi. (Nguồn: GAMEREFINERY)

Nếu như trong những năm 1980-2000, trẻ em thường chỉ có cơ hội sở hữu vài trò chơi mỗi năm, thế hệ Z ngày nay có vô số lựa chọn, thậm chí có thể tự thiết kế và phát triển trò chơi của riêng mình.

Điển hình là Roblox, nền tảng được ví như YouTube của thế giới trò chơi điện tử, cho phép người dùng chơi miễn phí, sáng tạo và chia sẻ các sản phẩm. Nội dung do người dùng tạo ra (UGC) là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Roblox, mang lại thu nhập đáng kể cho một số nhà phát triển.

Đặc biệt phổ biến tại Mỹ, Roblox có độ tuổi trung bình của người chơi khoảng 13 tuổi. Cùng với Minecraft và Fortnite, nền tảng này tạo nên những không gian ảo kết nối người chơi trên toàn cầu, đồng thời giúp thế hệ trẻ tiếp cận công nghệ và học cách sáng tạo trò chơi.

Mở rộng cơ hội sáng tạo

Xu hướng này đang được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhiều công việc vốn đòi hỏi kiến thức lập trình và kỹ năng chuyên môn có thể được thực hiện bằng các công cụ tự động hóa.

Trong một báo cáo nghiên cứu, nhà phân tích công nghệ trò chơi Liam Deane thuộc công ty nghiên cứu thị trường Omdia cho biết, những công cụ AI như Claude Code đã có thể tạo ra toàn bộ trò chơi từ các yêu cầu đơn giản của người dùng.

Project Genie đánh dấu bước tiến mới của Google trong lĩnh vực “mô hình thế giới”. (Nguồn: Google DeepMind )

Tháng 10/2026, Google giới thiệu Playground, nền tảng thử nghiệm cho phép tạo và tùy chỉnh trò chơi bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần viết mã. Trước đó, Tập đoàn này cũng gây chú ý với Project Genie, công nghệ AI tạo sinh có khả năng xây dựng môi trường ảo tương tác, nhưng chủ yếu phục vụ việc tạo mẫu và thử nghiệm ý tưởng.

Tiếp nối những bước tiến này, Google và Unity công bố kế hoạch phát triển Unity Spark, kết hợp AI với công nghệ phát triển trò chơi nhằm hỗ trợ tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn. Các công cụ mới được kỳ vọng giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, tạo điều kiện cho cả những người không chuyên tham gia phát triển trò chơi.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Liam Deane, việc tạo ra trò chơi mới chỉ là một phần của vấn đề, bởi sản phẩm còn phải tìm được người chơi. Vì vậy, những trò chơi do AI tạo ra có thể cần được tích hợp vào các nền tảng UGC, nơi có sẵn cộng đồng và các tính năng giúp người dùng khám phá, chia sẻ sản phẩm.

Đây chính là lợi thế của Roblox khi nền tảng này tiếp tục bổ sung các công cụ AI để hỗ trợ cộng đồng sáng tạo. Không đứng ngoài xu hướng, Giám đốc điều hành Epic Games Tim Sweeney, người đứng đầu doanh nghiệp phát triển Fortnite và Unreal Engine, tin rằng AI có thể mở ra một “thời kỳ hoàng kim” cho ngành game nhờ giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Sức ép lên game truyền thống

Super Mario Bros. là một trong những trò chơi nổi tiếng của Nintendo, gắn liền với nhiều thế hệ người chơi. (Nguồn: Nintendo)

Sự phát triển của AI và các nền tảng UGC đang tạo sức ép đối với mô hình sản xuất, phát hành trò chơi truyền thống. Tuy nhiên, các hãng game lâu năm cũng có thể tận dụng công nghệ này để giảm chi phí, rút ngắn thời gian phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Những doanh nghiệp như Nintendo, Capcom hay Sony vẫn có lợi thế nhờ sở hữu hoặc phát hành các thương hiệu nổi tiếng như Mario và Resident Evil, với cộng đồng người hâm mộ qua nhiều thế hệ. Dù độ tuổi trung bình của người chơi Roblox đang tăng, nền tảng này vẫn chủ yếu thu hút người trẻ. Khi trưởng thành, một bộ phận người chơi có thể chuyển sang những sản phẩm được đầu tư quy mô lớn như Grand Theft Auto VI (GTA VI).

Bên cạnh sự cạnh tranh về nội dung, ngành game còn đối mặt với bài toán về chi phí thiết bị. Giá sản xuất máy chơi game và máy tính chuyên dụng ngày càng tăng, khiến các thế hệ máy tiếp theo có nguy cơ trở nên đắt đỏ hơn. Trong bối cảnh đó, trò chơi đám mây và các nền tảng trực tuyến đang mở ra những lựa chọn mới, cho phép người dùng trải nghiệm trò chơi mà không nhất thiết phải sở hữu một chiếc máy chơi game chuyên dụng.

Xu hướng này cũng được Microsoft quan tâm. Giám đốc điều hành Microsoft Gaming Asha Sharma nhận định, các thử nghiệm công nghệ đang thách thức những quan niệm lâu nay về mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng, ranh giới giữa sáng tạo và trải nghiệm, cũng như cách người dùng tiếp cận trò chơi.

Thông qua Xbox Labs, Microsoft đang thử nghiệm những ý tưởng công nghệ mới nhằm mang đến các trải nghiệm khác biệt cho người chơi và nhà phát triển. Những nỗ lực này cho thấy khả năng chơi game trên nhiều loại thiết bị đang được mở rộng, bên cạnh các dòng máy chuyên dụng vốn quen thuộc với người dùng.

Đa dạng xu hướng phát triển

Trò chơi Pokémon tiếp tục thu hút người hâm mộ Nintendo, cho thấy sức hấp dẫn của các thương hiệu game lâu đời. (Nguồn: Nintendo)

Dù Roblox và các nền tảng tương tự thu hút đông đảo người chơi trẻ, xu hướng này không diễn ra đồng đều trên toàn cầu. Tại châu Á, Roblox chưa phổ biến rộng rãi như ở Mỹ, trong khi Trung Quốc đang phát triển mạnh những trò chơi được đầu tư quy mô lớn, chú trọng đồ họa và nội dung.

Điển hình là HoYoverse, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, thành công với các trò chơi trực tuyến như Genshin Impact và Zenless Zone Zero. Tại Nhật Bản, Pokémon tiếp tục thu hút đông đảo người hâm mộ Nintendo, còn GTA VI được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu đối với máy PlayStation 5 của Sony.

Các chuyên gia công nghệ nhận định, sự phát triển của AI và nội dung do người dùng tạo ra không đồng nghĩa với việc mô hình sản xuất trò chơi truyền thống sẽ biến mất. Trong khi các sản phẩm được đầu tư công phu về đồ họa, cốt truyện vẫn có sức hút riêng, những nền tảng như Roblox và Minecraft lại hấp dẫn giới trẻ nhờ khả năng kết nối, chia sẻ và tự do sáng tạo.

Tương tự điện ảnh hay âm nhạc, thị trường trò chơi điện tử đủ rộng để nhiều mô hình cùng phát triển. Với sự hỗ trợ của AI, người chơi có thêm cơ hội tự tạo sản phẩm, trong khi thiết bị di động và các nền tảng trực tuyến mở rộng cách tiếp cận trò chơi. Trong xu hướng đó, thế hệ Z không chỉ là người chơi mà còn có thể trực tiếp tham gia sáng tạo, góp phần thay đổi cách trò chơi điện tử được sản xuất và trải nghiệm.

(theo Nikkei Asia)