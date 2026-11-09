Gambia giải cứu 101 người sau vụ cháy thuyền ngoài khơi

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của các đơn vị quản lý di cư và tuần tra biên giới thuộc GID tại Barra, Hội Chữ thập đỏ, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn cùng Hải quân Gambia.

Theo thông báo của GID, trong số những người được giải cứu có 72 công dân Senegal, 27 công dân Gambia và 2 công dân Guinea. Tất cả đều là nam giới, trong đó có 5 trẻ vị thành niên.

Tại thời điểm ra thông báo, 14 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Essau. Hai người khác đã được sơ cứu và cho xuất viện, sau đó hỗ trợ cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra.

GID chưa công bố nguyên nhân khiến chiếc thuyền bốc cháy cũng như thông tin về hành trình và điểm đến dự kiến của nhóm người di cư.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro mà người di cư phải đối mặt khi tìm cách vượt biển bằng các phương tiện không bảo đảm an toàn. Tuyến đường di cư qua Đại Tây Dương từ khu vực Tây Phi hướng tới quần đảo Canary (Tây Ban Nha) là một trong những hành trình nguy hiểm, với nhiều vụ chìm thuyền và tai nạn trong những năm gần đây.