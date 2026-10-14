Gầm ô tô phát tiếng kêu, xử lý thế nào?

Tiếng kêu nhỏ, phiền toái lớn

Anh Trần Hiếu Minh (Thường Tín, Hà Nội) sử dụng chiếc Mazda CX-5 đời 2022. Với đặc thù kinh doanh bê tông tươi, anh Minh thường xuyên di chuyển đến công trình, công trường trên những đoạn đường xấu, gồ ghề, nhiều ổ gà, ổ voi nên xe dễ phát sinh tiếng kêu lọc cọc ở gầm xe.

Xe phát tiếng kêu lạ ở gầm, cần kịp thời xử lý, sửa chữa thay thế tránh hư hỏng sang các thiết bị khác.

Anh Hiếu Minh cho biết, sau khi đưa xe đến gara kiểm tra, được thợ báo bị hỏng cao su càng A, rô-tuyn thước lái bị dập, rách cần phải thay thế, với phụ kiện này không thể sửa chữa khắc phục được mà phải thay mới hoàn toàn, chi phí cũng không quá lớn nhưng nếu đi cố sẽ gây hư hỏng sang các chi tiết khác của hệ thống gầm xe. Tổng chi phí vật tư, nhân công cho đợt bảo dưỡng thay thế khoảng 5 triệu đồng.

Thực tế, trường hợp của anh Hiếu Minh chỉ là một trong nhiều trường hợp bị hư hỏng, có tiếng kêu lạ ở gầm xe sau khoảng 5 năm sử dụng. Nhiều chủ xe phải thay thế hệ thống cao su gầm xe, giảm xóc xe. Có xe bị sớm, có xe bị muộn tùy điều kiện đường sá, tần suất sử dụng và tùy cách vận hành.

Theo anh Nguyễn Văn Bình (Hà Đông, Hà Nội), bệnh tiếng kêu bắt gặp ở hầu hết các loại xe, từ xe "cỏ" đến xe sang đều bị. Nguyên nhân không phải do chất lượng xe kém mà do hư hỏng theo thời gian, hao mòn tự nhiên. Xe càng đi nhiều càng nhanh hỏng, đường càng xấu, càng nhanh phải thay thế. Mỗi tháng, cơ sở này có khoảng vài chục xe bị hư hỏng các vấn đề về gầm bệ, trong đó hư hỏng các hệ thống cao su khá phổ biến.

Chi phí sửa chữa bao nhiêu?

Anh Trần Tuấn, chủ cơ sở sửa chữa ô tô Tuấn Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, khi xe bị hư hỏng ở hệ thống gầm, phát ra tiếng kêu lạ, chủ xe cần đưa xe đến gara sớm để kiểm tra, xử lý dứt điểm. Gầm xe là một hệ thống các chi tiết liên kết chặt chẽ, nếu không sửa chữa thay thế kịp thời sẽ gây hư hỏng các bộ phận khác liên quan.

Tiếng kêu lọc cọc có thể phát ra từ chi tiết hỏng như cao su cân bằng, rô-tuyn trục lái, cao su càng A, rô-tuyn trục đứng... Tuy nhiên, không phải thay mới hoàn toàn tất cả các loại này mà thợ sẽ kiểm tra, đánh giá chi tiết nào hư hỏng, dập, rách mới phải thay thế, tức thay thế từng bộ phận độc lập để giảm chi phí.

"Chi phí vật tư thay thế 1 chiếc rô-tuyn cân bằng loại tốt cho CX-5 hết 700 nghìn đồng một chiếc (mỗi xe có 2 chiếc). Nếu thay thế loại rẻ tiền thì 2 chiếc hết 750 nghìn đồng. Rô-tuyn càng A dưới giá 850 nghìn 1 chiếc. Rô-tuyn lái trên nếu thay loại xịn hết 1,3 triệu đồng 1 chiếc... cộng thêm chi phí nhân công tháo lắp khoảng 300-500 nghìn đồng.

Nếu chủ xe muốn thay mới toàn bộ các chi tiết này cho xe tổng chi phí hết khoảng 10 - 12 triệu đồng", anh Tuấn cho hay.

Đối với các dòng xe phổ thông như: Mazda CX-5, Mazda 3, Mazda 5, Toyota Vios, Camry... có phụ tùng sẵn, chi phí sửa chữa khá rẻ. Ngược lại, các dòng xe sang như Mecerdes-Benz, BMW sẽ có chi phí đắt đỏ hơn nhiều do khó thay thế chi tiết rời, mà thường phải thay cả bộ, linh kiện đắt đỏ.

Không chủ quan, đi cố

Cơ sở sửa chữa khuyến cáo chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa uy tín khi tiếng kêu xuất hiện thường xuyên, tăng dần hoặc đi kèm hiện tượng rung vô-lăng, xe chệch hướng, lốp mòn bất thường. Gara sẽ kiểm tra độ rơ của các khớp liên kết, tình trạng cao su, giảm xóc và siết chặt các vị trí theo đúng quy trình của nhà sản xuất.

Không phải trường hợp nào cũng cần thay cả cụm càng A. Nếu nhà sản xuất cho phép thay riêng cao su và chi tiết còn lại vẫn đạt yêu cầu, phương án này có thể giúp tiết kiệm chi phí. Ngược lại, nếu khớp cầu hoặc kết cấu càng đã hư hỏng, việc chỉ thay cao su sẽ không giải quyết triệt để vấn đề.

Chủ xe nên ưu tiên phụ tùng chính hãng hoặc phụ tùng thay thế có nguồn gốc, thông số kỹ thuật phù hợp, tránh sử dụng linh kiện kém chất lượng chỉ vì giá rẻ. Sau sửa chữa, cần kiểm tra lại tiếng động và thực hiện cân chỉnh góc đặt bánh xe khi có yêu cầu kỹ thuật.