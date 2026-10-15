Gầm ô tô kêu lục cục là dấu hiệu gì?

Hỏi: Chiếc ô tô của tôi gần đây phát ra tiếng lục cục dưới gầm không rõ nguyên nhân. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và xử lý thế nào?

Cao Văn Phong (xã Sóc Sơn, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Anh Nguyễn Tiến, Giám đốc garage ô tô Đồng Tâm (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tư vấn:

Tiếng lục cục dưới gầm có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, có thể là do rô-tuyn, càng treo, cao su liên kết, giảm xóc hoặc các chi tiết thuộc hệ thống lái. Khi các khớp nối bị rơ, chi tiết bị mòn hoặc liên kết không còn chắc chắn, xe có thể phát ra tiếng va đập khi đi qua đường xấu hoặc đánh lái.

Nếu một chi tiết đã có độ rơ mà không được xử lý, hư hỏng có thể lan sang các bộ phận liên quan. Chẳng hạn, rô-tuyn càng dưới bị rơ có thể khiến càng phía trên chịu tải nhiều hơn và nhanh xuống cấp. Do đó, không nên tiếp tục sử dụng trong thời gian dài chỉ vì xe vẫn chạy được.

Ngoài tiếng kêu, người sử dụng cũng nên chú ý những thay đổi bất thường khi xe vận hành, chẳng hạn cảm giác lái không ổn định hoặc xe rung lắc mạnh khi đi qua chỗ xóc. Khi phát hiện tiếng kêu bất thường, chủ xe nên đưa phương tiện đến garage để kiểm tra toàn bộ những vị trí liên quan, xác định đúng bộ phận hư hỏng rồi mới lựa chọn phương án sửa chữa.

Chi phí sửa chữa có thể khoảng từ 2 triệu đồng cho đến hơn 15 triệu đồng, tùy vào mức độ hư hỏng và linh kiện cần thay thế, sửa chữa.