Gầm cầu đường Vành đai 3 ngập rác thải

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã khảo sát thực tế và ghi nhận dọc theo tuyến đường dưới gầm cầu, hàng loạt đống phế thải xây dựng, đất đá, vôi vữa cùng vô số túi rác thải sinh hoạt lớn nhỏ bị vứt bừa bãi ngay sát dải phân cách và lòng đường.

Gầm cầu đường Vành đai 3 bị biến thành nơi tập kết rác, phế thải. Ảnh: Vân Nhi

Những khối lượng trạc thải cồng kềnh không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn thu hẹp đáng kể không gian lưu thông. Điều này khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi phải đối mặt với bụi bẩn, mùi hôi thối.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nguyên nhân, khiến tình trạng trên trở nên khó kiểm soát là do khu vực này nằm ở vị trí địa lý đặc thù, giáp ranh giữa phường Khương Đình, Định Công và Thanh Liệt - nơi vắng người qua lại vào ban đêm. Sự chồng chéo hoặc khoảng trống trong phân định ranh giới quản lý đã vô tình tạo ra những "khoảng trống" trách nhiệm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng thiếu ý thức lợi dụng, thường xuyên lén lút tuồn phế thải, chất thải ra khu vực công cộng vào ban đêm hoặc những thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng.

Theo chia sẻ của chính quyền địa phương, mặc dù các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tổ chức dọn dẹp, nhưng chỉ một vài hôm đâu lại vào đó. Ảnh: Vân Nhi

Trước thực trạng nhức nhối trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trao đổi về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Liệt Nguyễn Văn Cường cho biết, phường đã cùng phường Khương Đình thành lập các nhóm phối hợp, mỗi phường luân phiên thu dọn một tuần do địa giới hành chính được phân định chạy dọc theo tim đường.

Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, khu vực này lại không thuộc thẩm quyền trực tiếp của cấp phường. Các đơn vị cơ sở thực tế chỉ quản lý phần vỉa hè, trong khi phần lòng đường có tên thì lại không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương, dẫn đến việc xử lý vi phạm gặp nhiều lúng túng và hạn chế.

Khu vực gầm cầu đường dẫn lên Vành đai 3, một "điểm nóng" về tình trạng tập kết rác, phế thải sai quy định gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vân Nhi

Ông Nguyễn Văn Cường cũng chỉ rõ ý thức kém của một bộ phận người dân đã dẫn đến tình trạng trên: “Việc đổ trộm phế thải, chất thải diễn ra thường xuyên. Phường đã phải thuê đơn vị dọn dẹp liên tục, tốn kém nhiều nguồn lực nhưng cứ dọn sạch hôm trước thì hôm sau lại tái diễn”.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Cường cho rằng, cần phải có biện pháp rào chắn kiên cố hoặc lắp đặt hệ thống camera giám sát để phạt nguội, chứ lực lượng dân phòng hay người dân không thể lúc nào cũng túc trực để trông coi. "Cứ đến đêm là lại có người đi xe máy ném rác vào, thậm chí có nhiều khi cả xe ô tô chở trạc thải lớn cũng len lỏi vào đây để đổ trộm", ông Nguyễn Văn Cường cho biết.

Rác thải tràn lan khu vực gầm cầu đường Vành đai 3. Ảnh: Vân Nhi

Phế thải xây dựng lưu cữu dưới gầm cầu đường Vành đai 3. Ảnh: Vân Nhi

Thực tế tại gầm cầu vượt Vành đai 3 trên cao đang đặt ra yêu cầu vô cùng cấp thiết đối với các cơ quan quản lý đô thị trong việc sớm xác định rõ ràng trách nhiệm quản lý tuyến đường giữa các cấp, các ngành. Đồng thời, cần nhanh chóng triển khai các biện pháp mạnh tay hơn như lắp đặt hệ thống camera an ninh, xây dựng hàng rào chắn hợp lý tại các gầm cầu để ngăn chặn xe chở vật liệu xây dựng tiếp cận.

Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng chế tài xử phạt đủ sức răn đe, “điểm nóng” này mới có thể được giải quyết triệt để, qua đó trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp và văn minh cho không gian giao thông Thủ đô.