Galway vào mùa hàu, cao thủ quốc tế cùng nhau tranh tài tách vỏ hàu

Từ ngày 25 đến 27/9/2026, Galway International Oyster & Seafood Festival lần thứ 72 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động tôn vinh hàu, hải sản và văn hóa biển, trong đó nổi bật là cuộc thi tách vỏ hàu quốc tế.

Lễ hội Galway International Oyster & Seafood Festival ra đời từ năm 1954 gắn với thời điểm bắt đầu mùa hàu bản địa Galway, thường kéo dài từ tháng 9 năm này đến tháng 4 năm sau.

Qua hơn bảy thập kỷ, sự kiện đã trở thành một phần trong đời sống ẩm thực của thành phố, thu hút người dân địa phương cũng như du khách đến thưởng thức hàu và các loại hải sản vùng biển phía tây Ireland.

Thí sinh đang tách vỏ hàu tại lễ hội Galway, có rất nhiều cổ động viên cổ vũ. Ảnh: Milestoneinventive

Năm nay, lễ hội bắt đầu ngày 25/9 với các chuyến tham quan trang trại hàu và “Oyster Trail” đưa thực khách đến nhiều địa điểm trong thành phố để thưởng thức hải sản.

Những thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi cũng có cơ hội luyện tập kỹ năng tách vỏ hàu trước khi bước vào phần tranh tài chính thức.

Ảnh: Milestoneinventive

Tâm điểm của chương trình là World Oyster Opening Championship diễn ra ngày 26/9 tại khu vực Cross Street, thuộc khu phố Latin Quarter của Galway. Các đối thủ quốc tế sẽ tranh tài về tốc độ, độ chính xác và kỹ thuật tách vỏ hàu.

Từ một kỹ năng quen thuộc trong nghề nuôi hàu, nhà hàng và ngành dịch vụ ăn uống, hoạt động này được biến thành một màn thi đấu trực tiếp trước khán giả.

Ảnh: Milestoneinventive

Trước đó một ngày, Galway cũng tổ chức Irish Oyster Opening Championship, nơi các thí sinh trong nước tranh tài để tìm ra nhà vô địch Ireland tham gia cuộc thi quốc tế.

Bên cạnh những màn tách hàu tốc độ cao, lễ hội còn có các quầy hải sản, âm nhạc và hoạt động đường phố, tạo nên không khí sôi động kéo dài suốt ba ngày.

Ảnh: Milestoneinventive

Một điểm đáng chú ý khác là “Oyster Trail”, quy tụ nhiều nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Galway.

Hàu được phục vụ theo nhiều cách khác nhau, từ hàu tươi tách vỏ tại chỗ đến những món hải sản được chế biến theo phong cách riêng.

Lễ hội cũng tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật tách vỏ hàu dành cho người mới cùng những hoạt động tìm hiểu về nghề nuôi hàu và nguồn gốc hải sản địa phương.

Ảnh: Milestoneinventive

Ngày 27/9, chương trình chuyển sang những hoạt động gắn với biển và cộng đồng, bao gồm các nội dung về tính bền vững, nuôi trồng thủy sản, di sản hàng hải và mối liên hệ giữa Galway với vùng biển xung quanh.

Theo Discover Ireland, nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

Khoảnh khắc nhà vô địch được đồng đội nâng lên ăn mừng sau khi thắng cuộc thi tách vỏ hàu. Ảnh: Milestoneinventive

Từ một mùa hàu được mong đợi hàng năm, Galway đã xây dựng nên cả một lễ hội kết hợp giữa ẩm thực, nghề biển, văn hóa địa phương và giải trí.

Vì thế, khi tháng 9 đến, mùa hàu tại thành phố không chỉ đánh dấu thời điểm thưởng thức loại hải sản đặc trưng mà còn mở đầu cho những ngày hội nơi truyền thống biển cả được đưa lên sân khấu theo một cách đầy sôi động.