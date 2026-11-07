[GALLERY] Yamaha XENTER E ra mắt - xe máy điện sạc 5,5 giờ chạy 108 km

Yamaha vừa giới thiệu XENTER E, mẫu xe máy điện hoàn toàn mới thuộc phân khúc bánh lớn (High-Wheel), đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc này. Xe dự kiến được bán từ mùa xuân năm 2027, trước mắt hướng đến thị trường châu Âu.

Yamaha XENTER E 2027 mới sở hữu chiều dài 2.140 mm, chiều rộng 775 mm và chiều cao 1.190 mm, trong khi trục cơ sở dài 1.485 mm. Khoảng sáng gầm ở mức 145 mm, chiều cao yên 790 mm và trọng lượng chưa bao gồm pin là 121 kg.

XENTER E mang kiểu dáng thanh thoát, gọn gàng với hai lựa chọn màu sắc gồm bạc Platinum Silver và đen Midnight Black. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, nổi bật với cụm đèn pha tạo hình khác biệt, dải đèn định vị đặt dọc cùng đèn hậu và xi-nhan.

Xe được trang bị màn hình TFT màu 5 inch, hỗ trợ hiển thị chỉ dẫn đường đi từng chặng khi kết nối ứng dụng Yamaha Motor On trên điện thoại. Những trang bị khác gồm chìa khóa thông minh, cổng USB-C và tính năng hỗ trợ lùi xe.

Khu vực để chân được thiết kế phẳng, rộng rãi nhằm tạo tư thế ngồi thuận tiện cho người lái. Đáng chú ý, Yamaha bố trí bộ pin ở trung tâm khung xe để hạ thấp trọng tâm, đồng thời giữ lại không gian cốp dưới yên đủ chứa một mũ bảo hiểm full-face.

Hệ thống an toàn bao gồm phanh đĩa 245 mm trên cả hai bánh, chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng phía trước hành trình 100 mm và giảm xóc sau dạng gắp đơn hành trình 97 mm.

Yamaha XENTER E sử dụng mô-tơ điện eAxle kết hợp dây đai, tạo công suất 10 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm tại 500 vòng/phút, tương đương sức mạnh của xe máy xăng 125cc.

Người lái có thể chuyển đổi giữa ba chế độ lái gồm S, T và E (Eco). Riêng chế độ Eco tăng cường khả năng thu hồi năng lượng từ hệ thống phanh tái tạo, qua đó hỗ trợ tối ưu phạm vi di chuyển.

XENTER E dùng pin lithium-ion 3,5 kWh thiết kế hình chữ L, cho phép di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần nạp đầy năng lượng. Bộ sạc 800W không sử dụng quạt tản nhiệt được bố trí trong khoang riêng bên hông xe.

Khi kết nối với nguồn điện gia dụng, thời gian sạc từ 0-100% vào khoảng 5,5 giờ. Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc tại trạm công cộng thông qua cáp AC Type 2. Hiện Yamaha chưa công bố giá bán XENTER E. Mẫu xe dự kiến có mặt trên thị trường từ mùa xuân năm 2027.