[GALLERY] Yamaha Tenere 4 - adventure dưới 500cc 'giá mềm' sắp ra mắt

Yamaha Tenere 4 concep là mẫu môtô adventure hạng nhẹ hướng đến người có bằng lái A2, hé lộ khả năng mở rộng dòng môtô đa dụng Tenere của hãng. Được giới thiệu tại sự kiện "Định nghĩa lại tiêu chuẩn" của Yamaha ở EICMA 2026, mẫu concept này nhằm thu hút cả những người lái giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm một chiếc xe địa hình nhẹ hơn.

Sức mạnh của Yamaha Tenere 4 concep đến từ động cơ xi-lanh đơn hoàn toàn mới, được thiết kế để cung cấp mô-men xoắn mạnh mẽ ở dải tốc độ thấp và trung bình, cùng hiệu năng tốt ở tốc độ động cơ cao hơn. Yamaha vẫn chưa công bố dung tích, công suất và mô-men xoắn của động cơ này.

Động cơ được đặt trong khung sườn mới được thiết kế để kết hợp trọng lượng nhẹ với độ bền cấu trúc, mang lại khả năng vận hành phù hợp cho cả việc lái xe trên đường nhựa và địa hình off-road đầy thử thách.

Kiểu dáng của mẫu Tenere 4 kế thừa di sản xe đua rally của dòng Tenere, với bình xăng phẳng, thấp và thân xe hẹp lấy cảm hứng từ chiếc Tenere 700 lớn hơn.

Mẫu xe ý tưởng này được trang bị hệ thống treo KYB và bánh xe nan hoa 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, sử dụng lốp Michelin Anakee Wild. Ống xả Akrapovič bằng titan nhỏ gọn hoàn thiện gói trang bị.

Đại diện hãng xe Yamaha cho biết Tenere 4 Concept được thừa hưởng kinh nghiệm từ quá trình phát triển Tenere 700, với thiết kế tập trung vào người lái và nhấn mạnh vào sự nhanh nhẹn và dễ điều khiển.

Tên gọi Tenere xuất hiện từ năm 1982, khi Yamaha giới thiệu chiếc XT600 Tenere. Di sản đua xe rally của Yamaha bắt đầu sớm hơn, với chiếc XT500 giành chiến thắng tại giải Paris-Dakar Rally đầu tiên vào năm 1979.

Yamaha vẫn chưa xác nhận kế hoạch sản xuất hoặc ngày ra mắt. Nếu được bán ra thị trường, Tenere 4 sẽ nằm dưới Tenere 700, là mẫu xe nhẹ và có giá rẻ hơn trong dòng xe mô tô adventure của nhà sản xuất.

Video: Xem chi tiết Yamaha Tenere 4 Concept vừa ra mắt.