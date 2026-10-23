[GALLERY] Yamaha MT-125 2027 ra mắt - nâng cấp phanh ABS và màn hình màu TFT

Yamaha vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu naked bike phân khối nhỏ MT-125 tại châu Âu với thiết kế thân vỏ gần như hoàn toàn mới, trong khi vẫn dựa trên nền tảng quen thuộc. Do MT-125 và MT-15 thường có thiết kế giống nhau, chỉ khác biệt ở dung tích động cơ và trang bị nên sớm muộn MT-15 sẽ nối bước.

Yamaha MT-125 2027 mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của series naked bike MT với diện mạo sắc sảo và góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật nhờ mặt nạ thiết kế mới thuận mắt hơn so với bộ mặt như robot của MT-125/MT-15 cũ.

Xe được trang bị kính chắn gió màu khói tối tạo hiệu ứng thị giác độc đáo cùng cụm đèn vị trí LED tạo hình sắc nét. Hai bên thân, MT-125 nay có ốp bình xăng góc cạnh kết hợp các tấm ốp hông có bề mặt tạo nhám và bộ tem thiết kế hiện đại hơn.

Một điểm đặc biệt là phần cánh gió tích hợp vào ốp che két nước hai bên thân đã được Yamaha cố tình lựa chọn loại nhựa trong, hiếm gặp trong thiết kế thân vỏ mô tô. Thiết kế đuôi xe dựa trên thế hệ cũ, nhưng với ốp hai bên thân mới.

Kiểu dáng xe dồn khối lượng về phía trước, thân xe nhỏ gọn và phần đuôi ngắn mang đến tư thế lái linh hoạt. Yamaha MT-125 2027 thế hệ mới sở hữu chiều dài 1.960mm, chiều rộng 800mm và chiều cao 1.065mm.

Chiều cao yên xe của Yamaha MT-125 2027 đạt 810mm, khoảng sáng gầm là 160mm và chiều dài cơ sở 1.325mm. Trọng lượng ướt của xe khi đổ đầy xăng và dầu máy là 142kg, dung tích bình xăng ở mức 10 lít.

Về tiện ích công nghệ, MT-125 mới sở hữu màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ 3 giao diện hiển thị tùy chỉnh như các mẫu naked bike phân khối lớn cao cấp. Màn hình này hỗ trợ kết nối thông minh với điện thoại di động qua ứng dụng Yamaha MyRide, cho phép quản lý cuộc gọi, tin nhắn, âm nhạc và hiển thị bản đồ dẫn đường...

Sức mạnh của MT-125 đến từ động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, 4 kỳ, SOHC, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, đạt tiêu chuẩn khí thải EU5+. Khối động cơ này tích hợp công nghệ van biến thiên (VVA) kế thừa từ dòng sportbike R125 và các mẫu xe côn tay 155 khác của hãng, giúp tối ưu lực kéo ở dải vòng màng thấp và duy trì hiệu suất ở dải vòng tua cao.

Động cơ đạt công suất tối đa 11,0 kW (15PS) tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,5Nm tại 8.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp hỗ trợ và chống trượt (A&S) giúp chuyển số nhẹ nhàng và hạn chế khóa bánh sau khi dồn số gấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 2,0 lít/100km với lượng phát thải CO2 ở mức 47g/km.

Hệ thống khung gầm của MT-125 dạng Diamond mang phong cách Deltabox kết hợp gắp sau bằng nhôm. Hệ thống treo phía trước là phuộc hành trình ngược đường kính 41mm với hành trình 13mm, phía sau là giảm xóc liên kết dạng gắp với hành trình 110 mm. Xe sử dụng vành đúc 6 cánh kép đi kèm lốp không ruột, kích thước lốp trước 100/80-17 và lốp sau bản rộng 140/70-17.

Hệ thống phanh gồm đĩa phanh đơn thủy lực đường kính 292mm ở phía trước kết hợp cùm phanh đặt hướng tâm (radial-mount), phanh sau dùng đĩa đơn 220mm. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) giúp tăng cường độ an toàn khi vận hành. Theo kế hoạch, Yamaha MT-125 2027 sẽ được đưa đến các đại lý tại châu Âu trong quý I/2027.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Yamaha MT-125 2027.