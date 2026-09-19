[GALLERY] Vũ Thúy Quỳnh tự tin khoe bụng bầu những tháng cuối thai kỳ

Sau thời gian dài giữ kín chuyện riêng tư, Vũ Thúy Quỳnh hiện đã thoải mái hơn khi chia sẻ hành trình mang thai con đầu lòng. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Trong những hình ảnh được chia sẻ, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là bụng bầu ngày càng lớn mà còn là diện mạo của nàng á hậu. Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi và thần thái nhẹ nhàng, hạnh phúc. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Ngay sau khi công khai tin vui, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải nhiều hơn những khoảnh khắc trong thai kỳ. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh khi mang bầu. Không ít bình luận nhận xét người đẹp có vẻ ngoài nhuận sắc, hiền dịu và nhẹ nhàng hơn trong lần đầu làm mẹ. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những bộ trang phục rộng để che vóc dáng, Vũ Thúy Quỳnh khá tự tin với các thiết kế ôm sát cơ thể. Những bộ váy nữ tính giúp đường cong và vòng hai đang lớn dần của mẹ bầu được thể hiện rõ ràng. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Phong cách này cũng cho thấy sự thay đổi trong cách người đẹp chia sẻ hình ảnh cá nhân. Trước đó, cô thường lựa chọn góc chụp hoặc trang phục khéo léo để hạn chế sự chú ý vào vòng hai trong thời gian vướng nghi vấn mang thai. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Trước khi chính thức công khai tin vui, Vũ Thúy Quỳnh từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì những khoảnh khắc lộ vòng hai. Hồi đầu tháng 8, cô từng lên tiếng rằng chuyện mang thai là vấn đề riêng tư và sẽ chia sẻ khi thời điểm phù hợp. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Sau khi Đức Phạm công khai hình ảnh cả hai chuẩn bị đón con chung, người đẹp dường như cởi mở hơn với hành trình làm mẹ. Từ việc hạn chế để lộ vóc dáng, cô chuyển sang trực tiếp khoe bụng bầu và ghi lại những thay đổi của cơ thể trong thai kỳ. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh trong những tháng cuối thai kỳ vì thế nhận được nhiều sự quan tâm. Vẫn giữ nét đẹp của một Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, cô mang đến hình ảnh mềm mại và nữ tính hơn khi xuất hiện với bụng bầu lớn. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Sự tự tin khoe bụng bầu cùng diện mạo rạng rỡ giúp những hình ảnh của nàng á hậu nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh xinh đẹp dự sự kiện. Clip: FB Vũ Thuý Quỳnh