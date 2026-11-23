Hãng xe Volkswagen đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu SUV cỡ nhỏ Tengo tại nhà máy của hãng ở Kariega, Nam Phi. Chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho một khách hàng tại châu Phi. Mẫu xe được kỳ vọng ra mắt thị trường Nam Phi vào đầu năm 2027.

Tengo nằm trong chiến lược phát triển các dòng xe dành riêng cho từng thị trường Nam Phi của Volkswagen, hướng tới tiềm năng đạt doanh số lớn. Một mẫu SUV dài dưới 4 m dành cho thị trường Ấn Độ cũng đã được Volkswagen xác nhận, dự kiến xuất hiện vào năm 2027.

Volkswagen Tengo sử dụng chung nền tảng MQB-A0 với mẫu SUV cỡ nhỏ Tera đang được bán tại Brazil. Khoảng 75% linh kiện của Tengo được chia sẻ với các mẫu xe hiện sử dụng nền tảng khung gầm MQB-A0, chẳng hạn như Tera. Tại Ấn Độ, Skoda-Volkswagen sử dụng nền tảng MQB-A0-IN đã được nội địa hóa, hiện diện trên mẫu SUV điện Kylaq.

Về cơ bản, Volkswagen Tera 2027 mới ra mắt tại Brazil, Volkswagen Tengo tại châu Phi và Skoda Kylaq là ba biến thể dành cho từng khu vực, được phát triển từ cùng một chương trình xe SUV cỡ nhỏ dành cho các thị trường mới nổi. Tengo có ý nghĩa quan trọng đối với Volkswagen khi châu Phi được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ chốt của hãng trong những năm tới.

Đội ngũ kỹ sư của Volkswagen Brazil đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh châu Phi để phát triển Tengo. Trong danh mục sản phẩm của Volkswagen, Tengo sẽ được định vị thấp hơn T-Cross. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.100 x 1.783 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.566 mm.

Khác với Tera sử dụng cấu hình tay lái thuận, Tengo được thiết kế với vô lăng bên phải. Một số đặc điểm được phát triển riêng để phù hợp với thị trường châu Phi bao gồm hệ thống treo sau chắc chắn hơn, hệ thống làm mát và các giá đỡ hệ truyền động được thiết kế lại nhằm phù hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L của xe.

Tengo cũng có khoảng sáng gầm xe lớn hơn trong khi các động cơ được hiệu chỉnh để có thể thích ứng với nhiên liệu chứa tạp chất tại một số thị trường nhất định. Mẫu SUV hạng A này có hai tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm.

Thứ hai là động cơ xăng 1.6L đã nhắc ở trên, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Động cơ xăng tăng áp chỉ được kết hợp với hộp số tự động Tiptronic 6 cấp. Trong khi đó, động cơ hút khí tự nhiên có hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp và tự động Tiptronic 6 cấp.

Tại thị trường Nam Phi, Volkswagen Tengo sẽ được cung cấp với ba phiên bản chính gồm Trend, Life và Style. Ngoài ra, phiên bản Black Style/Black Package phát triển dựa trên cấu hình cao cấp nhất cũng sẽ xuất hiện. Những trang bị đáng chú ý của xe gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và sạc điện thoại thông minh không dây công suất 25 W.

Tengo đã trải qua quá trình thử nghiệm chuyên sâu với tổng quãng đường hơn 2,6 triệu km nhằm đảm bảo khả năng vận hành trong những điều kiện khắc nghiệt tại châu Phi. Giá bán của mẫu SUV cỡ nhỏ này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027. Volkswagen đang triển khai chương trình đầu tư trị giá 4 tỷ Rand Nam Phi (khoảng 224 triệu USD) được công bố vào năm 2024. Tengo cũng là mẫu SUV đầu tiên xuất xưởng từ nhà máy Kariega của Volkswagen.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Tengo 2027 mới.