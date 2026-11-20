Volkswagen T-Roc R từng là mẫu SUV cỡ nhỏ được ví như phiên bản gầm cao của Golf R và bị khai tử vào năm 2025. Giờ đây, mẫu xe này đã trở lại, được phát triển dựa trên T-Roc thế hệ thứ hai và sở hữu những công nghệ bên dưới nắp ca-pô mà ngay cả Volkswagen Golf R cũng không có.

Động cơ EA888 EVO4 với 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L quen thuộc của Golf R sẽ không xuất hiện trên mẫu SUV cạnh tranh với Mini Countryman JCW. Thay vào đó, T-Roc R sử dụng phiên bản EVO5 mới nhất của động cơ kể trên. Đây vẫn là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0L nhưng được bổ sung một số công nghệ quan trọng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Trong đó, có hệ thống mild hybrid 48V và bộ siêu nạp dẫn động bằng điện. Tập đoàn Volkswagen đã ứng dụng công nghệ siêu nạp điện trên những động cơ có dung tích lớn hơn, chẳng hạn như máy dầu V6 3.0L của Audi Q5 tại thị trường châu Âu. Đây là lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L của Volkswagen.

Kể từ khi ra mắt vào năm ngoái, Volkswagen T-Roc mới chỉ được cung cấp với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L. Tuy nhiên, dòng xe này hiện đã được bổ sung 2 tùy chọn động cơ 2.0L mới, cùng kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh. Trong đó, 1 động cơ sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, dành cho Volkswagen T-Roc 2.0 eTSI 4Motion. Động cơ còn lại sản sinh công suất tối đa 328 mã lực và dành riêng cho Volkswagen T-Roc R.

Như vậy, Volkswagen T-Roc R sở hữu công suất ngang bằng với Golf R và mô-men xoắn cực đại cũng tương đương, ở mức 420 Nm, đạt được trong dải vòng tua 1.900-5.250 vòng/phút. Tương tự Golf R, mẫu SUV này dùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tiêu chuẩn. Theo Volkswagen, T-Roc R có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong đúng 5 giây, chậm hơn 0,4 giây so với Golf R và 0,2 giây so với T-Roc R thế hệ trước.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn nhanh hơn 0,4 giây so với đối thủ Mini Countryman JCW vốn có công suất tối đa 296 mã lực. Ngoài ra, Volkswagen T-Roc R cũng được trang bị bộ vi sai cầu sau thông minh tương tự Golf R, có khả năng truyền 100% mô-men xoắn khả dụng tại cầu sau đến bánh xe phía ngoài khi vào cua. Công nghệ này hứa hẹn giảm hiện tượng thiếu lái và cải thiện sự linh hoạt của xe.

Một tính năng thú vị khác vốn khá hiếm hoi trong bối cảnh các quy định về tiếng ồn ngày càng nghiêm ngặt là chế độ khởi động máy đặc biệt R. Khi người lái giữ nút khởi động máy trong ít nhất 1,5 giây rồi đạp chân phanh, vòng tua động cơ sẽ vọt lên 3.000 vòng/phút ngay khi khởi động. Người lái chắc chắn sẽ yêu thích tính năng này, đặc biệt nếu lựa chọn hệ thống ống xả thể thao Akrapovič.

Các mẫu xe thuộc dòng R của Volkswagen thường sở hữu diện mạo kín đáo hơn so với những đối thủ hiệu năng cao và T-Roc R cũng không ngoại lệ. Xe có nhiều chi tiết thiết kế thể thao nhưng đều không dễ nhận thấy. T-Roc R sở hữu hốc gió với các thanh ngang và dọc trên đầu xe. Đồng thời, mẫu SUV này cũng sử dụng ít các chi tiết nhựa sơn cùng màu thân xe.

Bộ mâm hợp kim Zandvoort 19 inch tiêu chuẩn và Warmenau 20 inch tùy chọn, cùm phanh sơn xanh và 4 ống xả hình tròn phía sau là trang bị dành riêng cho T-Roc R. Màu sơn xanh ánh kim Lapiz Blue là tùy chọn dành riêng cho khách hàng mua phiên bản R, bên cạnh các lựa chọn khác như trắng Pure White, xám Wolf Grey và đen Grenadilla Black.

Bước vào khoang nội thất, người dùng sẽ bắt gặp các tấm ốp bậc cửa và vô lăng mang logo R. Bên cạnh đó là ghế thể thao bọc nỉ pha chất liệu ArtVelours và vô lăng tích hợp nút chuyển chế độ lái R chuyên biệt. Xe còn được trang bị bàn đạp kim loại, giao diện đồ họa dành riêng cho dòng R trên bảng đồng hồ kỹ thuật số và lẫy chuyển số kích thước lớn.

Mẫu xe SUV Volkswagen T-Roc R sẽ chính thức được mở bán tại thị trường châu Âu vào năm 2027. Giá bán của mẫu xe này hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen T-Roc R 2027 mới.