[GALLERY] Volkswagen ID. Unyx 09 mở bán - coupe điện 4 cửa từ 699 triệu đồng

Volkswagen An Huy tại Trung Quốc đã chính thức mở bán mẫu xe đầu bảng mới nhất của hãng mang tên ID. Unyx 09. Được định vị là mẫu coupe 4 cửa thuần điện cỡ lớn tại thị trường Trung Quốc. Xe có giá mở bán từ 199.900-249.900 Nhân dân tệ (khoảng 699-874 triệu đồng), tùy phiên bản.

Xe lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 và dự kiến chính thức mở bán vào cuối tháng 10 tới. Về ngoại hình, Volkswagen ID. Unyx 09 2026 thuần điện sở hữu kiểu dáng fastback thanh thoát. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509/1.526 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm.

Ngoại thất được trang bị cụm đèn pha ma trận với độ phân giải cao DLP. Các cụm đèn LED tương tác của đèn pha có khả năng chiếu “thảm ánh sáng” nhằm hướng dẫn làn đường cùng các vạch đánh dấu chiều rộng xe nhằm tăng cường an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Chưa hết, Volkswagen ID. Unyx 09 còn sử dụng bộ mâm thể thao 21 inch kết hợp cùng cùm phanh Brembo. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu sơn ngoại thất gồm đen Night, trắng Morning, tím Twilight và xanh Sea.

Bên trong xe, Volkswagen ID. Unyx 09 sở hữu khoang lái kỹ thuật số hiện đại, bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường (AR-HUD) với kích thước 85 inch, bảng đồng hồ riêng biệt và màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi cỡ lớn tích hợp trợ lý AI. Bên cạnh đó là ghế thể thao tích hợp tựa đầu, thiết kế cụm điều khiển trung tâm tối giản với sạc không dây và hộc đựng cốc ẩn.

Chưa hết, Volkswagen ID. Unyx 09 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh VLA sử dụng mô hình AI quy mô lớn với sự hỗ trợ của chip AI Turing có sức mạnh tính toán 750 TOPS. Cụm cảm biến gồm 26 thành phần phần cứng cho phép xe chạy các tính năng như hỗ trợ lái tự động (NOA) trên đường cao tốc và trong đô thị, cùng hệ thống đỗ xe tự động ứng dụng AI theo quy trình đầu cuối.

Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen ID. Unyx 09 có cả cấu hình dẫn động cầu sau RWD với 1 mô-tơ điện lẫn dẫn động 4 bánh AWD với 2 mô-tơ điện. Phiên bản RWD sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất tối đa 230 kW (308 mã lực).

Trong khi đó, phiên bản AWD được bổ sung mô-tơ điện phía trước có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực). Tổng công suất của hệ thống đạt 370 kW (496 mã lực). Phiên bản AWD có tốc độ tối đa 200 km/h dù sở hữu trọng lượng không tải lên tới 2.307 kg.

Dù ở cấu hình nào, xe cũng dùng bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 91,963 kWh do CATL cung cấp. Xe cũng được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng của Continental và công nghệ sạc siêu nhanh 5C. ID. Unyx 09 được giới thiệu sau khi Volkswagen lần lượt ra mắt ID. Unyx 07 và ID. Unyx 08 tại Trung Quốc. Cả 3 mẫu xe này đều do Volkswagen kết hợp với Xpeng để phát triển.

Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Volkswagen ID. Unyx 09 thuần điện.