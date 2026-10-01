[GALLERY] Volkswagen ID. Tiguan sẽ ra mắt tháng 10 này, chạy tới 600km

Theo thông tin được hé lộ vào hồi đầu năm nay, Volkswagen ID.4 sẽ bị khai tử và nhường chỗ cho ID. Tiguan. Mẫu SUV thuần điện cỡ trung của hãng xe Đức sẽ được phát triển song song với Volkswagen Tiguan dùng động cơ đốt trong vốn rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trên thực tế, Volkswagen ID. Tiguan 2027 chỉ là phiên bản nâng cấp lớn của thế hệ đầu tiên, tương tự ID.3 Neo.

Theo kế hoạch, Volkswagen ID. Tiguan sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10 năm nay. Trước thời điểm đó, hãng Volkswagen đã tung ra những hình ảnh vẫn còn ngụy trang của mẫu xe này. Dù phần lớn khu vực ngoại thất đã bị che kín nhưng thiết kế sửa đổi của xe vẫn được hé lộ khá rõ.

Dù mang tên Tiguan, mẫu xe này không có nhiều điểm tương đồng với Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba vốn mang trên mình thiết kế đầu xe hầm hố. Thay vào đó, ID. Tiguan 2027 sở hữu phong cách thiết kế tương tự những mẫu xe điện mới khác trong dòng ID. như ID. Polo và ID. Cross.

Tương tự các mẫu ôtô điện kể trên, phần đầu xe có thiết kế giống một tấm kính chắn với dải đèn LED vắt ngang, đặt phía trên cụm đèn pha. Hai bên hốc hút gió trung tâm thanh mảnh là các khe dẫn khí dạng hộp.

Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu nối liền hai bên, tạo sự tương đồng với đèn trước. Bên trong đèn hậu, các chi tiết được chia thành 4 cụm lấy cảm hứng từ hình dáng con lật đật. Bên cạnh đó là logo Volkswagen phát sáng, cản sau và phần ốp dưới có thiết kế đơn giản, mô phỏng bộ khuếch tán gió.

Tổng thể thiết kế mới được kỳ vọng sẽ giúp Volkswagen ID. Tiguan bớt đơn điệu hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Volkswagen cũng giới thiệu một phiên bản thể thao hơn với các hốc hút gió lớn và đèn nằm dọc ở các góc cản trước. Mẫu xe này có thể là thành viên đầu tiên của dòng ô tô điện Volkswagen ID. được bổ sung gói trang bị ngoại thất R-Line.

Nội thất của Volkswagen ID. Tiguan vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ được thiết kế lại toàn diện theo phong cách của ID.3 Neo. Theo đó, ID. Tiguan có thể được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 12,9 inch lớn hơn, cùng các nút điều khiển vật lý trên vô lăng và hệ thống điều hòa.

Theo tạp chí Autocar, ID. Tiguan sẽ được trang bị các mô-tơ điện APP và AKA thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, công suất vẫn giữ nguyên ở các mức 190 mã lực, 286 mã lực và 299 mã lực như trước đây. Lợi ích chính nằm ở hiệu suất năng lượng.

Dù vẫn sử dụng bộ pin LFP có dung lượng khả dụng 58 kWh và pin NMC 77 kWh, phạm vi hoạt động theo chu trình WLTP của xe đã được cải thiện đáng kể, đạt từ 450-600 km, cao hơn mức 438-572 km hiện tại. Volkswagen cũng xác nhận mẫu ID.5 mang kiểu dáng coupe sẽ bị ngừng sản xuất và thay thế bằng ID. Tiguan.

Video: Xem trước mẫu xe SUV Volkswagen ID. Tiguan thuần điện mới.