[GALLERY] Volkswagen ID. Era 9X đã về đến Việt Nam, dự kiến gần 3 tỷ đồng

Hình ảnh được một đại lý Volkswagen chia sẻ cho thấy chiếc xe được giới thiệu là ID. Era 9X xuất hiện trên xe vận chuyển tại Việt Nam, với phần thân được phủ bạt kín. Dù chưa thể quan sát toàn bộ ngoại thất, bộ mâm lộ ra bên dưới lớp phủ có thiết kế tương đồng với mẫu SUV từng được giới thiệu tại Trung Quốc.

Trước đó, Volkswagen Việt Nam đã xác nhận kế hoạch phân phối ID. Era 9X và bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 8/2026. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nơi mẫu SUV này do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất. Giá bán được hãng công bố ở mức dự kiến dưới 3 tỷ đồng, trong khi một số đại lý đưa ra con số tạm tính khoảng 2,999 tỷ đồng.

Volkswagen ID. Era 9X có chiều dài 5.207 mm, rộng 1.997 mm và cao 1.810 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.070 mm. Kích thước này đưa mẫu xe vào nhóm SUV cỡ lớn, ngang tầm BMW X7, Mercedes-Benz GLS và VinFast VF 9, đồng thời lớn hơn cả Teramont Pro đang được Volkswagen phân phối tại Việt Nam.

Về thiết kế, ID. Era 9X mang phong cách khá khác biệt so với những mẫu Volkswagen chạy xăng hiện nay. Phần đầu xe được làm kín, kết hợp dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, trong khi thân xe sử dụng những đường nét đơn giản, tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm đa chấu kích thước lớn.

Không gian bên trong Volkswagen ID. Era 9X 2026 mới được bố trí 6 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+2, với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Cách bố trí này hướng đến sự thoải mái cho hành khách, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng xe có tài xế riêng hoặc di chuyển đường dài.

Khoang lái sử dụng hai màn hình 15,6 inch đặt liền nhau, kết hợp màn hình giải trí 21,4 inch có thể gập xuống từ trần xe để phục vụ hành khách phía sau. Những trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống âm thanh 27 loa, điều hòa tự động 3 vùng, tủ lạnh trung tâm và các ghế có chức năng sưởi, làm mát, massage.

Điểm khác biệt lớn nhất của Volkswagen ID. Era 9X so với các mẫu xe đang được hãng phân phối tại Việt Nam nằm ở hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle). Công nghệ này sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện, bổ sung năng lượng cho hệ thống pin khi cần thiết.

Phiên bản dự kiến phân phối tại Việt Nam được trang bị hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh, tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Đi kèm là động cơ xăng tăng áp 1.5L cùng bộ pin dung lượng 65,2 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 406 km bằng điện và tối đa 1.651 km khi kết hợp pin đầy với bình xăng đầy, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC.

Ngoài ra, xe còn sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 16,5 phút theo điều kiện thử nghiệm. Với mức giá dự kiến 2,999 tỷ đồng được một số đại lý đưa ra, Volkswagen ID. Era 9X sẽ nằm trong nhóm SUV cao cấp tại Việt Nam. Một trong những đối thủ đáng chú ý là Lynk & Co 900, mẫu SUV điện hóa cỡ lớn có giá niêm yết khoảng 3,069 tỷ đồng.

Theo kế hoạch công bố ban đầu, Volkswagen dự kiến bàn giao ID. Era 9X từ cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên, một số đại lý đã thông báo thời gian giao xe sang tháng 1/2027 đối với các đơn đặt hàng trong tháng 9/2026, cho thấy lịch nhận xe có thể khác nhau tùy từng đợt đặt hàng. Sự xuất hiện của ID. Era 9X tại Việt Nam là bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện hóa của Volkswagen.

Video: Giới thiệu Volkswagen ID. Era 9X mới.