Volkswagen đang khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Golf GTI bằng cách khắc phục một thiếu sót lớn. Theo đó, hãng đã đưa hộp số sàn trở lại trên phiên bản đặc biệt mang tên Golf GTI 1976. Đây là mẫu Golf GTI sử dụng hộp số sàn nhanh nhất và mạnh nhất từ trước đến nay.

Chỉ có 1.976 chiếc Volkswagen Golf GTI 1976 được sản xuất nhằm gợi nhắc năm lần đầu tiên mẫu xe này có mặt trên thị trường Đức. Những chiếc xe này đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 321 mã lực lấy từ Golf GTI Edition 50. Con số này lớn hơn đáng kể so với Volkswagen GTI tiêu chuẩn tại thị trường châu Âu.

Điểm đặc biệt quan trọng của Volkswagen Golf GTI 1976 là hộp số sàn 6 cấp thay thế cho hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp trang bị trên Edition 50 và tất cả các phiên bản GTI đời 2027 khác. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây và đạt vận tốc tối đa 270 km/h.

Tuy nhiên, người lái phải chấp nhận đánh đổi một chút hiệu suất để có được cảm giác điều khiển trực tiếp từ hộp số sàn. Phiên bản Clubsport dùng hộp số tự động ly hợp kép DSG tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,6 giây trong khi con số tương ứng của Golf Edition 50 là 5,3 giây.

Volkswagen đã khai tử hộp số sàn trên Golf GTI và Golf R sau năm 2024 do lo ngại các quy định về khí thải Euro 7 nghiêm ngặt sắp được áp dụng. Sau đó, Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các yêu cầu của tiêu chuẩn Euro 7 sau sức ép từ các nhà sản xuất ô tô.

Tuy nhiên, Volkswagen đã đưa ra quyết định từ trước thời điểm đó nên trong cả năm 2025 và 2026, không thị trường nào có Golf GTI hoặc Golf R sử dụng hộp số sàn. Không chỉ chia sẻ động cơ với Edition 50, Volkswagen Golf GTI 1976 còn kế thừa phần lớn phong cách thiết kế của phiên bản này.

Xe sử dụng cản trước và sau có thiết kế thể thao hơn của bản Clubsport thay vì loại tiêu chuẩn, cùng cánh gió lớn hơn ở phía trên cửa cốp. GTI 1976 cũng có đề-can trang trí dạng ngắt đoạn ở dưới hai cửa giống phiên bản Clubsport. Khách hàng có thể lựa chọn các màu sơn trắng, đen hoặc đỏ khi mua Volkswagen Golf GTI 1976.

Tất nhiên, phiên bản số sàn cũng có một số chi tiết riêng biệt như dải trang trí màu đỏ đặc trưng trên bộ chia gió trước, đi kèm dòng chữ "GTI 1976". Các họa tiết tương tự cũng xuất hiện trên ốp gương màu đen bóng và cánh gió mui. Logo Volkswagen ở cả đầu và đuôi xe được sơn màu tối trong khi các đầu ống xả chuyển sang màu đen thay vì mạ crôm.

Trang bị tiêu chuẩn của Volkswagen Golf GTI 1976 gồm bộ mâm hợp kim Queenstown 19 inch, hệ thống giảm chấn thích ứng DCC và chế độ lái Special của bản Clubsport, được phát triển dành riêng cho đường đua Nürburgring.

Trong khi đó, gói trang bị tùy chọn GTI Performance Package bổ sung hệ thống ống xả trọng lượng thấp với đầu ống xả bằng titan và hệ thống treo được tinh chỉnh lại với các điểm lắp đặt cứng hơn. Gầm xe cũng được hạ thấp thêm 5 mm so với bản Clubsport. Tuy nhiên, có lẽ nâng cấp đáng giá nhất của gói này là bộ mâm rèn Warmenau 19 inch, giúp giảm trọng lượng tới 3 kg ở mỗi bánh xe.

Sự khác biệt của GTI 1976 được thể hiện rõ ràng hơn ở bên trong khoang lái. Tại đây, chi tiết đầu tiên có thể thu hút sự chú ý là đèn chiếu sáng khu vực cửa xe được thiết kế riêng, có khả năng chiếu hình ảnh "GTI 1976" kèm sơ đồ sang số của hộp số sàn 6 cấp xuống mặt đất. Tiếp đó là các ốp bậc cửa đồng bộ. Cần số hình quả bóng golf - một chi tiết đáng nhớ trên Golf GTI nguyên bản ra đời năm 1976 - cũng được đưa trở lại.

Những chi tiết mới khác gồm dây đai an toàn và bàn đạp ga màu đỏ. Ghế ngồi sử dụng loại vải mới kết hợp họa tiết kẻ ca-rô nhỏ với dòng chữ "1976" và logo GTI cỡ lớn. Mặt táp-lô cũng được bổ sung các chi tiết trang trí bằng vật liệu giả sợi carbon nổi bật trong khi vô lăng bọc vải ArtVelours. Volkswagen sẽ bắt đầu bán Golf GTI 1976 tại châu Âu trong quý I/2027.

Hiện Volkswagen chưa công bố kế hoạch bán phiên bản này ở những thị trường khác trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Volkswagen Golf ở Việt Nam hiện có 6 phiên bản, bao gồm 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion với giá bán niêm yết dao động từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng.

Video: Giới thiệu Volkswagen Golf GTI số sàn bản đặc biệt giới hạn.