[GALLERY] Vợ chồng Dương Khắc Linh đón cặp song sinh thứ hai

Ngày 21/9, Dương Khắc Linh chia sẻ hình ảnh tại bệnh viện, thông báo Lưu Ngọc Duyên đã sinh hai con gái. Nam nhạc sĩ gọi hai con là “hai bông hoa nhỏ” vừa gia nhập “vườn trẻ” của gia đình. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.

Nhắc lại lần đầu làm bố cách đây sáu năm, Dương Khắc Linh chia sẻ: “Lúc đó cứ nghĩ như vậy là quá vui, quá hạnh phúc rồi”. Nam nhạc sĩ hài hước nói không ngờ sáu năm sau, gia đình tiếp tục đón “hai cô công chúa nhỏ”. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.

Dương Khắc Linh dành lời cảm ơn đặc biệt cho bà xã: “Cảm ơn em vì những vất vả đã trải qua để mang hai cô công chúa nhỏ đến với gia đình mình. Cảm ơn em vì đã luôn mạnh mẽ”. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.

Mickey và Jerry là hai con trai đầu lòng của Dương Khắc Linh - Lưu Ngọc Duyên. Nói về sự xuất hiện của hai thành viên mới, anh viết: “Từ nay, hai anh đã có thêm hai cô em gái để cùng lớn lên, cùng chơi và cùng chia sẻ thật nhiều kỷ niệm”. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.

Trong thời gian mang thai, Lưu Ngọc Duyên dành thời gian nghỉ dưỡng bên chồng và hai con trai. Cô diện trang phục họa tiết hoa, khoe bụng bầu khi gia đình chuẩn bị bước sang một chặng mới với bốn thành viên nhí. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.

Trước khi tập trung cho cuộc sống gia đình, Lưu Ngọc Duyên hoạt động trong lĩnh vực ca hát. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.

Lưu Ngọc Duyên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Trong tà áo dài trắng, cô chọn kiểu tóc tết, trang điểm nhẹ, làm nổi bật vẻ dịu dàng, nữ tính. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.

Ở góc chụp cận, bà xã Dương Khắc Linh khoe làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt trẻ trung. Lối trang điểm tông hồng, mái tóc uốn nhẹ và khuyên tai nhỏ giúp cô thêm phần cuốn hút. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.

Khi dự sự kiện, Lưu Ngọc Duyên chuyển sang hình ảnh sắc sảo với tóc búi cao, trang điểm nhấn vào đôi mắt. Thiết kế đính kết ôm dáng tôn vóc dáng thon gọn và vẻ rạng rỡ của nữ ca sĩ sau khi làm mẹ. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.

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