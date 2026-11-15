[GALLERY] VinFast VF 6 2026 chính thức ra mắt 2 phiên bản, từ 646 triệu đồng

VinFast vừa chính thức công bố và mở cọc mẫu SUV hạng B VF 6 facelift. Được hãng gọi đơn giản là VF 6 mới, xe có 2 phiên bản là Comfort và Premium. Cả hai biến thể này chia sẻ chung nền tảng kích thước, hệ truyền động và công nghệ pin nhưng có sự khác biệt rõ rệt về trang bị tiện nghi, kích thước mâm xe và tính năng an toàn thụ động.

Với bản nâng cấp mới nhất, VinFast 6 đã có ngôn ngữ thiết kế được cải tiến để chiếc xe nhìn tổng thể gọn gàng, sắc sảo hơn. Ở phía trước, khác biệt lớn nhất là cụm đèn pha hình thang vuông đã được đổi thành đèn hình tam giác mới tương tự VinFast VF MPV 7, với các bóng pha projector và dải LED ở 2/3 cạnh.

Ở phía sau, đèn hậu cũng được tối giản lại với 2 dải LED trông như khe gió, cùng với cản mới chia thành 2 hốc lớn và gân nổi dạng chữ U ở trung tâm. Về kích thước tổng thể và khung gầm, cả VF 6 Comfort và Premium đều sở hữu thông số chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.246mm, 1.827mm và 1.616mm.

So với bản cũ, chiều dài xe tăng 5mm, chiều rộng giảm 7mm – nhiều khả năng do phần ốp dè nhựa hốc bánh được làm mỏng hơn. Điểm phân biệt ở ngoại thất đến từ kích thước bộ mâm, trong khi bản Comfort sử dụng mâm 17 inch thì bản Premium được trang bị mâm 19 inch.

Khoảng sáng gầm xe của hai phiên bản duy trì ở mức 190mm, đi kèm cấu trúc hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau dạng trục xoắn thay vì đa điểm như bản cũ. Bên trong cabin, nội thất VF 6 mới đã được thiết kế lại, với giao diện điều khiển tương tự VF 8 và VF 5 thế hệ mới. Xe cũng có vô-lăng ngang cùng màn hình trung tâm lớn, đồng thời được di chuyển bộ chọn số từ dạng các nút bấm ở bệ trung tâm thành cần gạt sau vô-lăng.

Ngoài ra VinFast cũng cập nhật thêm nhiều cổng sạc Type C trong cabin hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai cấu hình nằm ở khoang nội thất, tiện ích và trang bị an toàn. Phiên bản VF 6 Comfort sử dụng màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng lọc không khí tiêu chuẩn PM2.5 và không có cốp sau chỉnh điện. Hệ thống bảo vệ thụ động trên bản tiêu chuẩn này dừng lại ở 2 túi khí.

Ngược lại, phiên bản VF 6 Premium được nâng cấp màn hình giải trí lên kích thước 12,9 inch cùng hệ thống âm thanh 8 loa. Khả năng làm sạch khoang cabin trên bản cao cấp sử dụng bộ lọc không khí Combi 1.0, đồng thời bổ sung tiện ích cốp sau chỉnh điện. Về mặt an toàn, số lượng túi khí trên VF 6 Premium được tăng lên mức 6 túi khí, gấp 3 lần so với phiên bản Comfort.

2 phiên bản dùng chung động cơ điện có công suất tối đa 130kW cùng bộ pin dung lượng khả dụng 60kWh. Thông số sạc của cả hai cũng đồng nhất với công suất sạc nhanh DC tối đa đạt 100kW và công suất sạc chậm AC tối đa ở mức 7,2kW. Tuy nhiên, do sự khác biệt về kích thước mâm xe và trọng lượng trang bị, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy của bản Comfort đạt 510km, nhiều hơn mức 480km của bản Premium.

Về an toàn, VF 6 mới được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn ASEAN NCAP 5 sao, với cảm biến đỗ xe trước và camera 360. Xe được trang bị hệ thống ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ người lái trên cao tốc và khi tắc đường, có khả năng nhận biết biển báo giao thông và điều chỉnh tốc độ thông minh.VinFast báo giá lần lượt 646 và 715 triệu đồng cho 2 phiên bản Comfort và Premium của VF 6 mới.

Video: Trải nghiệm SUV điện đô thị Vinfast VF 6.