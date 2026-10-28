[GALLERY] Vespa Edizione Ottantesimo về Việt Nam giá bán tới 372 triệu đồng

Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe tay ga Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946. Ra mắt lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026, mẫu xe này chỉ được sản xuất 1.946 chiếc trên toàn cầu.

Thị trường Việt Nam tiếp nhận 4 chiếc Vespa Edizione Ottantesimo duy nhất, sở hữu các mã số mang ý nghĩa may mắn theo văn hóa phương Đông là 799, 796, 696 và 396. Xe có giá bán lẻ đề xuất là 372 triệu đồng (đã bao gồm thuế).

Vespa Edizione Ottantesimo duy trì khung thép liền khối truyền thống. Thân xe mang màu sơn xám kim loại mờ nhằm tái hiện bề mặt kim loại nguyên bản, kết hợp sắc xanh cổ điển từng xuất hiện trên những mẫu xe năm 1946 tại các vị trí yên xe, vành bánh và họa tiết trang trí.

Hai bên thân xe ghi dấu ấn bằng logo kỷ niệm 80 năm và hoạ tiết hình lục giác 3D màu xanh, lấy cảm hứng từ cấu trúc cơ khí Ý. Vành có viền được phay kim cương mờ và thiết kế gợi nhớ đường nét của mẫu Vespa 98.

Thiết kế yên đơn mang phong cách thể thao có kèm ốp chụp đuôi linh hoạt tháo rời khi cần chở hai người. Mỗi chiếc xe đều được gắn huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất bên trong ngăn chứa đồ dưới yên.

Mẫu xe phát triển trên nền tảng dòng Vespa GTS thân lớn, sử dụng động cơ HPE 278cc cho công suất 25 mã lực. Về trang bị an toàn, xe tích hợp hệ thống phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Cụm đèn chiếu sáng của Vespa Edizione Ottantesimo về Việt Nam hoàn toàn bằng công nghệ LED, bổ sung thêm đèn tiện ích tại tấm ốp sau yếm xe để hỗ trợ quan sát khu vực để chân khi lên xuống vào ban đêm.

Ngoài ra, xe còn được trang bị khóa thông minh Keyless cùng màn hình màu TFT 5 inch kết nối điện thoại qua ứng dụng Vespa MIA, cho phép hiển thị chỉ dẫn bản đồ GPS dạng biểu tượng trực tiếp trên đồng hồ lái.

Đi kèm theo xe Vespa Edizione Ottantesimo là bộ phụ kiện gồm thùng chứa đồ phía sau 36 lít sơn màu xám mờ đồng bộ có tựa lưng, kính chắn gió và cuốn sách Vespa Assouline tái hiện lịch sử 80 năm của thương hiệu.

Video: Ra mắt xe ga Vespa Edizione Ottantesimo kỷ niệm 80 năm.