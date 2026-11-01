[GALLERY] Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng có chuyển biến mới

ông trường Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng tiếp tục ghi nhận những chuyển biến mới. Theo ghi nhận tại hiện trường, làn đường theo hướng Khương Trung – Đầm Hồng đã được thảm một phần bê tông nhựa, trong khi các hạng mục hoàn thiện dải phân cách giữa tuyến vẫn đang được triển khai.

Đây là bước tiến tiếp theo trong quá trình hoàn thiện mặt đường sau khi công tác chuẩn bị nền đường được đẩy nhanh trong những ngày trước đó. Việc thảm nhựa giúp diện mạo tuyến đường dần thay đổi, song công trường vẫn còn nhiều hạng mục cần tiếp tục thi công.

Trước đó, trong ngày 30/10, tại khu vực Đầm Hồng, công tác lu lèn nền đường cơ bản hoàn thành. Một phần mặt đường thuộc phân đoạn Đầm Hồng – Khương Trung đã được vệ sinh, tưới nhựa dính bám, chuẩn bị cho công đoạn thảm bê tông nhựa. Đến sáng 31/10, lớp nhựa mới tiếp tục được triển khai trên làn đường còn lại theo hướng Khương Trung – Đầm Hồng.

Bên cạnh công tác thảm mặt đường, nhiều hạng mục phụ trợ vẫn đang được thực hiện. Theo quan sát, các cấu kiện bê tông phục vụ thi công dải phân cách, vỉa hè cùng một số vật liệu xây dựng vẫn được tập kết tại khu vực công trường, khiến không gian lưu thông tại một số vị trí bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, vào tối 30/10, khu vực Khương Trung – Đầm Hồng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Lượng phương tiện, đặc biệt là ô tô, đổ dồn về khu vực trong khi mặt đường bị thu hẹp do hoạt động thi công và tập kết vật liệu, khiến khả năng lưu thông qua đây bị ảnh hưởng đáng kể.

Qua quan sát thực tế, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là xung đột giao thông tại điểm kết nối với đường Khương Trung. Khi các phương tiện cùng di chuyển qua khu vực giao cắt, cộng với không gian lưu thông hạn chế, dòng xe dễ bị dồn ứ, nhất là vào thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trước đó, ngày 10/10, tuyến Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng đã được tổ chức thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, việc thông xe kỹ thuật không đồng nghĩa toàn bộ tuyến đường và các hạng mục liên quan đã hoàn thiện. Trên thực tế, các phân đoạn vẫn đang tiếp tục được thi công, với tiến độ và mức độ hoàn thành khác nhau.

Trong những ngày tới, khi nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục dải phân cách, vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật, hoạt động thi công có thể tiếp tục tác động đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, khu vực kết nối với đường Khương Trung cần được chú ý do từng ghi nhận tình trạng phương tiện xung đột và ùn ứ vào buổi tối.

Người dân khi lưu thông qua khu vực Khương Trung – Đầm Hồng nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, cân nhắc hạn chế đi qua công trường vào giờ cao điểm nếu không thực sự cần thiết. Các phương tiện cần chú ý biển báo, hướng dẫn phân luồng, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ chỉ dẫn tại khu vực đang thi công.

Việc mặt đường Vành đai 2,5 từng bước được thảm nhựa là tín hiệu tích cực trong quá trình hoàn thiện dự án. Tuy nhiên, để tuyến đường sớm phát huy hiệu quả kết nối giao thông, các hạng mục còn lại cần được triển khai đồng bộ, đồng thời bảo đảm tổ chức giao thông hợp lý, an toàn cho người dân trong suốt thời gian thi công.

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