[GALLERY] Trúc Anh được khen 'xinh hơn xưa' khi diện đồ gợi cảm xuống phố

Những khoảnh khắc Trúc Anh diện trang phục gợi cảm, tạo dáng trên đường phố nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, tự tin khoe vóc dáng sau thời gian nỗ lực cải thiện ngoại hình. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Trúc Anh lựa chọn trang phục màu sáng, kết hợp quần ống suông với áo dài tay có thiết kế khoét vai và phần ngực sâu. Ảnh: FB Trúc Anh

Cách phối đồ vừa mang nét hiện đại, vừa giúp nữ diễn viên khoe khéo đường nét cơ thể. Ảnh: FB Trúc Anh

Diện mạo mới của Trúc Anh nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên, cho rằng cô ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp hơn trước. Ảnh: FB Trúc Anh

Đằng sau vóc dáng hiện tại là quá trình thay đổi không hề dễ dàng. Trước đó, Trúc Anh từng chia sẻ cân nặng có thời điểm chạm mốc 85 kg. Sau hơn một năm nỗ lực, nữ diễn viên cho biết cân nặng đã giảm xuống còn khoảng 60 kg. Ảnh: FB Trúc Anh

Theo chia sẻ của Trúc Anh, việc tăng cân của cô có liên quan đến quá trình sử dụng thuốc điều trị rối loạn cảm xúc. Những thay đổi về thể trạng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn khiến nữ diễn viên phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống. Ảnh: FB Trúc Anh

Bên cạnh tình trạng tăng cân, Trúc Anh từng gặp vấn đề về gai cột sống và thoái hóa khớp, khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn. Những trở ngại về sức khỏe cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sinh hoạt và quá trình chăm sóc bản thân của nữ diễn viên. Ảnh: FB Trúc Anh

Trúc Anh từng được đông đảo khán giả biết đến qua vai Hà Lan trong bộ phim điện ảnh Mắt biếc. Sau thành công của tác phẩm, nữ diễn viên có giai đoạn hạn chế xuất hiện trước công chúng. Những vấn đề sức khỏe cùng áp lực liên quan đến ngoại hình khiến hành trình tiếp theo của cô nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: FB Trúc Anh

Trong năm 2026, Trúc Anh dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, đăng tải hình ảnh tập luyện và những khoảnh khắc đời thường. Sự thay đổi trong cách xuất hiện cho thấy cô đang từng bước lấy lại sự tự tin, đồng thời chú trọng hơn đến việc cải thiện sức khỏe và thể trạng. Ảnh: FB Trúc Anh

Những lời khen dành cho Trúc Anh không chỉ xuất phát từ diện mạo thon gọn mà còn thể hiện sự quan tâm của khán giả đối với hành trình vượt qua khó khăn của cô. Sau khoảng thời gian ít hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người yêu mến mình. Ảnh: FB Trúc Anh

Ở thời điểm hiện tại, Trúc Anh tiếp tục chia sẻ những hình ảnh đời thường và hành trình hoàn thiện bản thân. Sự thay đổi tích cực về ngoại hình giúp cô nhận được nhiều lời động viên, đồng thời kỳ vọng về những hoạt động nghệ thuật mới trong tương lai. Ảnh: FB Trúc Anh

Trúc Anh khoe vóc dáng sau giảm cân. Clip: FB Trúc Anh