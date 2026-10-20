[GALLERY] Triumph Speed Twin TFC về Việt Nam giá đắt ngang ôtô Honda Civic

Ra mắt hồi tháng 7/2026, hiện những chiếcTriumph Speed Twin 1200 TFC đầu tiên đã được nhập về Việt Nam qua nhà phân phối chính hãng. Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam.

Theo thông tin, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá trong khoảng hơn 800 triệu đồng (đắt nagng ôtô hang C như Honda Cvic có giá từ 789 triệu đồng). Triumph Factory Custom (TFC) là phân nhánh đảm nhiệm các dự án xe độ chính hãng của Triumph Motorcycles.

Ra mắt từ năm 2019, dòng sản phẩm này sản xuất với số lượng giới hạn, tập trung gia tăng hiệu suất và trau chuốt tỉ mỉ ở thiết kế. Sau các mẫu Thruxton, Rocket 3 và Bobber, Speed Twin 1200 TFC trở thành sản phẩm thứ 5 gia nhập danh mục TFC. Mỗi chiếc Speed Twin 1200 TFC xuất xưởng được khắc laser số thứ tự sản xuất kèm biểu tượng TFC ngay trên chảng ba nhôm CNC

. Đi kèm theo xe là giấy chứng nhận xác thực mang chữ ký chính thức cùng bộ phụ kiện gồm bạt trùm xe trong nhà và bọc yên chống thấm nước. Logo thương hiệu trên chắn bùn, nắp bưởng côn và bưởng điện đều trải qua quá trình gia công tinh xảo.

Tổng thể xe sở hữu tone màu đen ánh kim chủ đạo kết hợp các đường chỉ viền màu vàng Obsidian. Sắc đen phủ trên phuộc, vành xe, bưởng máy và bộ giảm thanh Akrapovič hòa hợp cùng các chi tiết bằng sợi carbon bóng như dải dè trước sau, ốp hông và bảo vệ gót chân.

Để tạo điểm nhấn tương phản, Triumph sử dụng xích tải, chân phuộc và bình dầu rời mạ hợp kim màu vàng. Yên xe dạng liền bọc da kết hợp da lộn thể thao, hoàn thiện bằng các đường chỉ khâu thủ công.

Về trang bị, phiên bản TFC bổ sung cụm đèn báo rẽ LED thu gọn bên cạnh hệ thống đèn chiếu sáng chính và đèn hậu LED kế thừa từ bản Speed Twin 1200 RS. Dàn chân xe nâng cấp với phuộc Ohlins tùy chỉnh toàn phần cho cả bánh trước và sau, kết hợp cụm phanh Brembo Stylema, cùm phanh Brembo MCS và bộ lốp Metzeler Racetec RR K3.

Sức mạnh của Speed Twin 1200 TFC đến từ khối động cơ 2 xi-lanh song song "High Power". Động cơ đạt công suất tối đa 105 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 4.250 vòng/phút. Khí thải được xả qua cặp pô Akrapovič chất liệu titan gắn chụp đầu bằng sợi carbon.

Về mặt công nghệ, xe tích hợp tính năng hỗ trợ sang số nhanh Triumph Shift Assist cùng hệ thống ga điện tử với ba chế độ lái Thể thao, Đường trường và Mưa. Các công nghệ an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo biến thiên hỗ trợ khi vào cua.

Cụm đồng hồ hiển thị của Triumph Speed Twin TFC dạng tròn kết hợp màn hình LCD đơn sắc và màn hình TFT màu, đi kèm cổng sạc USB-C phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động. Xe hiện đang được trưng bày tại các đại lý chính hãng của Triumph tại Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Triumph Speed Twin TFC 2026.