[GALLERY] Triumph Bonneville T40 giá rẻ ra mắt, về Việt Nam giá sẽ không rẻ

Triumph Motorcycles đã chính thức bổ sung hai mẫu xe Bonneville T40 và T40 Black vào danh mục sản phẩm phân khối 400cc. Bonneville T40 và T40 Black mở rộng nền tảng 400cc của Triumph bên cạnh các mẫu Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400 và Thruxton 400.

Được hợp tác phát triển cùng Bajaj, hai biến thể mới Triumph Bonneville T40 mang kiểu dáng cổ điển đặc trưng của dòng Bonneville thập niên 1960 nhưng được trang bị nền tảng công nghệ và động cơ hiện đại.

Dù chỉ có động cơ 400cc nhưng Triumph Bonneville T40 thừa hưởng hoàn toàn thiết kế kinh điển, độ hoàn thiện cao và giá trị của các "đàn anh" lớn hơn thuộc dòng Bonneville. Thiết kế tổng thể của Bonneville T40 nổi bật với bình xăng hình giọt nước có viền chỉ sơn thủ công, đèn pha LED tròn tích hợp đèn định vị ban ngày (DRL), vành nan hoa và hệ thống giảm xóc đôi phía sau.

Xe sử dụng vành nhôm nhẹ kích thước 18 inch phía trước và 17 inch phía sau kết hợp nan hoa bằng thép. Lốc máy nhôm phay mờ cùng các vây tản nhiệt gia công sáng bóng giữ nguyên đường nét cơ khí truyền thống, trong khi toàn bộ dây cáp và ống dẫn kỹ thuật được giấu gọn gàng bên trong khung xe.

Phiên bản T40 tiêu chuẩn sở hữu chi tiết trang trí mạ chrome và nhôm phay mờ ở gương chiếu hậu, tay dắt và hệ thống ống xả, đi kèm ba lựa chọn phối màu hai tông gồm Aegean Blue / Fusion White, Meriden Blue / Tangerine Orange và New England White / Jet Black.

Trong khi đó, T40 Black chọn phong cách tối màu với các chi tiết lốc máy, cổ pô, ống xả hình chai "peashooter" phủ sơn tĩnh điện màu đen mờ, đi cùng niềng nhôm đen bóng và màu sơn Matt Pewter Grey / Matt Phantom Black. Tư thế lái của xe được thiết kế thẳng đứng với yên đơn dạng bánh mì truyền thống. Xe có chiều cao yên 790mm (có thể hạ xuống 770mm với phụ kiện yên thấp) và trọng lượng ướt 191kg.

Sức mạnh của T40 đến từ động cơ xi-lanh đơn TR Series dung tích 400cc, làm mát bằng dung dịch, được tinh chỉnh riêng cho dòng Bonneville. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 32PS tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 36Nm tại 5.000 vòng/phút.

Nắp culass được thiết kế lại so với các mẫu xe khác dùng máy TR400 tập trung tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp, kết hợp pô chai nêu trên cho âm thanh đặc trưng và garangti thấp. Động cơ cũng khá bền bỉ với chu kỳ bảo dưỡng lớn 16.000km. Cả hai phiên bản đều đáp ứng tiêu chuẩn bằng lái A2.

Về mặt công nghệ, Bonneville T40 được trang bị màn hình màu TFT 4 inch dạng tròn tích hợp chế độ Heritage Mode giả lập đồng hồ kim cổ điển. Màn hình hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, hiển thị bản đồ dẫn đường chi tiết qua ứng dụng Triumph Navigation, quản lý cuộc gọi và âm nhạc thông qua cùm công tắc bên trái.

Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm 5 chế độ vận hành (Road, Rain, Eco và 2 chế độ tùy chỉnh), kiểm soát hành trình (Cruise Control), phanh ABS cảm biến góc nghiêng (Optimised Cornering ABS) và kiểm soát lực kéo cảm biến góc nghiêng (Optimised Cornering Traction Control).

Xe có phanh đĩa đơn phía trước với heo phanh 2 piston, dây dầu bố kim loại, xi-nhan tự động tắt, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (Emergency Deceleration Warning), cổng sạc USB-C và chân chống đứng trang bị tiêu chuẩn. Giá bán chính thức của Triumph Bonneville T40 sẽ được công bố vào đầu năm sau trước khi xe có mặt tại các đại lý từ mùa xuân năm 2027.

Video: Triumph Bonneville T40 giá rẻ ra mắt Đông Nam Á.