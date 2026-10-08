[GALLERY] Tránh đông ở hồ Gươm, bạn trẻ săn thảm hoa violet ở địa điểm mới

Những ngày vừa qua, dải hoa violet Nhật đang nở rộ ven hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, tạo nên khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp.

Thay vì chen chúc tại các điểm trung tâm như Hồ Gươm, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn công viên An Hòa - nơi sở hữu không gian khoáng đạt với những thảm hoa rực rỡ sắc màu chạy dọc bờ hồ, tạo nên một góc "thơ mộng" rất riêng giữa lòng đô thị.

Thảm hoa violet (hoa ngọc hân) nở rộ thành những dải màu tím hồng bồng bềnh, trở thành điểm nhấn lãng mạn không kém thảm hoa đang "làm mưa làm gió" tại Hồ Gươm thời gian qua.

Khác với vẻ cổ kính của Hồ Gươm, dải hoa ở đây mang một hơi thở hiện đại hơn khi nằm bên bờ hồ rộng lớn, phía đối diện là những công trình kiến trúc nổi bật và các tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh bắt mắt cho những ai muốn lưu giữ khoảnh khắc giao mùa.

Thời tiết mùa thu Hà Nội mát mẻ, dễ chịu là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ rủ nhau ra công viên ngắm cảnh, ghi lại những khoảnh khắc dịu dàng bên những khóm hoa tím rực rỡ dưới nắng chiều.

Bên cạnh sắc tím chủ đạo, tại đây còn được trồng xen kẽ nhiều dải hoa nhiều màu sắc rực rỡ, mang đến một bức tranh thiên nhiên sống động và phong phú cho du khách tha hồ bấm máy.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè. Bạn Thảo (Cầu Giấy) chia sẻ: "Xem ảnh hoa ở Hồ Gươm rất thích nhưng thấy đông quá. May mắn biết đến Công viên An Hòa cũng có dải hoa violet tương tự, không gian lại thoáng đãng nên mình rủ bạn thân ra đây chụp ngay".

Để có những bộ ảnh đón thu ưng ý nhất, không ít người còn đầu tư thuê thợ ảnh (nháy) xịn, chuẩn bị phụ kiện chu đáo để "bắt" trọn những góc máy nghệ thuật giữa không gian thơ mộng này.

Ghi nhận vào các buổi chiều, lượng người đổ về công viên ngày một đông hơn. Không khí se lạnh của mùa thu khiến mọi người thích thú dạo bộ, trò chuyện và cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp.

Những luống hoa được trồng xen kẽ, nối tiếp nhau chạy dọc bờ hồ, tạo nên một không gian dạo bộ tràn ngập hương sắc tự nhiên.

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến phụ kiện để có được những bức ảnh ưng ý nhất. Xu hướng được yêu thích nhất năm nay là những chiếc váy trắng, kem hoặc mang tông màu sáng nhẹ nhàng, rất hợp với "vibe" lãng mạn của mùa thu.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình và các em nhỏ cũng tranh thủ những ngày thời tiết đẹp để ra đây vui chơi, tận hưởng bầu không khí trong lành bên những thảm hoa đầy sức sống.

Mỗi góc nhỏ tại đây đều có thể trở thành phông nền chụp ảnh lý tưởng nhờ sự kết hợp đan xen của các loài hoa.

Với diện tích rộng lớn, không gian xanh thoáng đãng và nhiều mảng hoa rực rỡ, công viên An Hòa hứa hẹn sẽ tiếp tục là "tọa độ" check-in và thư giãn cực hot của người dân Thủ đô trong những ngày thu này.