Toyota Bắc Mỹ đã công bố thương hiệu mới mang tên Scion by Toyota. Thương hiệu này được xây dựng dựa trên tinh thần thử nghiệm của dòng xe Scion trước đây, đóng vai trò là không gian để hãng thử nghiệm các ý tưởng, thiết kế và phương thức di chuyển mới.

Tại sự kiện này, hãng đã giới thiệu mẫu xe thương mại đầu tiên là xe tải siêu nhỏ Scion by Toyota KEI-01, dự kiến mở bán tại thị trường Mỹ vào nửa cuối năm 2027.

KEI-01 được phát triển dựa trên dòng xe tải kei Daihatsu Hijet phổ biến tại Nhật Bản và một số thị trường châu Á, được điều chỉnh để đáp ứng các quy định an toàn liên bang FMVSS số 500 dành cho phương tiện tốc độ thấp (LSV) tại Mỹ.

Xe có thiết kế tay lái nghịch (vô-lăng bên phải) với tốc độ tối đa giới hạn ở mức 40km/h. Về kích thước, KEI-01 có chiều dài hơn 3,35m và chiều rộng dưới 1,52m, cho phép di chuyển linh hoạt trong các không gian hẹp.

Thùng hàng phía sau của xe tải nhỏ KEI-01 2027 mới có khả năng mở bửng từ ba phía để thuận tiện cho việc bốc dỡ ở độ cao thấp, đạt tải trọng tối đa 272kg và có kết cấu đủ cứng cáp để kéo các rơ-moóc hoặc thiết bị nhỏ.

KEI-01 sử dụng động cơ ba xy-lanh dung tích 660cc kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động bốn bánh (4WD) tiêu chuẩn. Hệ thống dẫn động này có chế độ tự động và khóa vi sai bằng nút bấm để vận hành trên bùn, tuyết hoặc địa hình không bằng phẳng.

Khoang lái của xe được thiết kế mở rộng với phần trần nâng cao, trang bị ghế có thể ngả và trượt, cùng không gian chứa đồ an toàn phía sau ghế. Cabin xe được làm kín hoàn toàn và tích hợp sẵn hệ thống sưởi cũng như điều hòa không khí.

KEI-01 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toyota Motor Manufacturing Indiana (Mỹ) từ nửa cuối năm 2027. Dự án này đi kèm khoản đầu tư 34 triệu USD nhằm thiết lập dây chuyền lắp ráp mới, nâng cấp hạ tầng hậu cần và tạo thêm khoảng 50 việc làm.

Do là dòng xe chuyên biệt có sản lượng thấp, KEI-01 ban đầu sẽ được phân phối thông qua chương trình thí điểm tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và đội xe tại một số đại lý Toyota được chỉ định.

Các nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm doanh nghiệp nhỏ, nông dân, chủ trang trại, cơ quan đô thị, trường đại học, đơn vị giao hàng nội đô và người dùng phục vụ nhu cầu giải trí ngoài trời.

Việc mở rộng sang bán lẻ giới hạn xe tải siêu nhỏ Scion by Toyota KEI-01 cho khách hàng cá nhân sẽ được thương hiệu cân nhắc sau dựa trên nhu cầu thực tế và điều kiện thị trường.

Video: Ra mắt xe tải siêu nhỏ Scion by Toyota KEI-01 2027.