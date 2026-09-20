[GALLERY] Toyota sẽ đem Hilux hydro đua tại giải địa hình Dakar Rally

Ngay sau khi tuyên bố sẽ ra mắt Hilux chạy điện thuần với pin nhiên liệu hydro vào năm 2028, Toyota cũng đã khẳng định ngay sẽ đem một phiên bản khác cũng với công nghệ hệ động lực tương tự vào thi đấu.

Đội đua Toyota Gazoo Racing dự định sử dụng một chiếc xe chạy bằng hydro tại giải Dakar Future Mission 1000 vào tháng 1 năm 2027. Chiếc DKR GR FC Hilux là phiên bản sử dụng pin nhiên liệu của chiếc Dakar Hilux hiện có của đội.

Chiếc bán tải sẽ thi đấu ở thể thức Dakar Future Mission 1000 dành cho các loại xe sử dụng năng lượng thay thế, diễn ra song song với giải đua chính. Toyota hiện đã hợp tác với bốn đối tác là Jameel Motorsport, Denso, Toyo Tires và IAV để giúp chiếc Hilux chạy bằng pin nhiên liệu hoàn thành quãng đường khoảng 1.000km của Mission 1000.

KR GR Hilux vốn đã tham gia giải Dakar sử dụng động cơ đốt trong được tinh chỉnh để chịu được điều kiện khắc nghiệt. Phiên bản FC thay thế hệ thống đó bằng bộ pin nhiên liệu của Toyota, do đó khí thải của nó trong chương trình đua ở sa mạc Ả Rập Xê Út chủ yếu là hơi nước chứ không phải khí thải từ quá trình đốt cháy.

Theo phát biểu của chủ tịch nhà máy sản xuất hydro của công ty tại triển lãm vận tải Hannover hồi tháng 9, Toyota gọi phần cứng này là hệ thống "thế hệ 2.5", kết hợp giữa pin nhiên liệu thế hệ thứ hai với các linh kiện thế hệ thứ ba mới hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn chậm hơn so với hệ thống hoàn toàn mới mà Toyota đang phát triển để sử dụng trên đường bộ.

Chiếc Hilux chạy bằng hydro đánh dấu một bước tiến mới của Toyota trong cuộc đua Dakar Future Mission 1000 sau khi các nguyên mẫu hydro HySE trước đó đã hoàn thành cùng thể thức vào năm 2024 và 2025.

Hiện tại, Toyota muốn thu thập thêm dữ liệu về cách hệ thống pin nhiên liệu hoạt động với nhiệt độ cao, độ rung, cát và những ngày dài vận hành trên địa hình gồ ghề. Những bài học rút ra cũng sẽ được hãng áp dụng vào chính phiên bản thương mại của Hilux 2028 nêu trên.

Toyota mô tả DKR GR FC Hilux là mẫu xe điện sử dụng pin nhiên liệu đầu tiên của hãng tham gia hạng mục Dakar Future Mission 1000. Động thái này phù hợp với xu hướng phát triển hydro rộng rãi hơn, bao gồm cả các thỏa thuận gần đây của Toyota với các nhà sản xuất xe tải Scania và Iveco.

Video: Xem xe bán tải Toyota Hilux bản đua Dakar.