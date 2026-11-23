Toyota Rush thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường được 8 năm. Vào hôm 20/11/2026 vừa qua, dòng SUV cỡ C này vừa được giới thiệu phiên bản 2027 mới. Đây không phải thế hệ hoàn toàn mới mà là bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi về thiết kế, chủ yếu tập trung ở ngoại thất.

Trong sự kiện ra mắt diễn ra tại Indonesia, hãng Toyota đã trưng bày Rush GR Sport 2027 đời mới nhất. Ở phiên bản mới, ngoại thất của xe đã được tinh chỉnh ở khá nhiều vị trí, dù không có sự khác biệt quá lớn so với phiên bản cũ.

Ở phần đầu xe, Toyota Rush 2027 được trang bị lưới tản nhiệt kết hợp các chi tiết trang trí mới, giúp diện mạo trở nên tươi mới hơn. Thiết kế hốc đèn sương mù cũng được điều chỉnh theo hướng liền mạch hơn với tổng thể, đồng thời vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng của phiên bản GR Sport.

Những thay đổi khác của mẫu SUV giá rẻ này bao gồm các chi tiết ốp trang trí thân xe mới và điểm nhấn trên cửa cốp sau. Bên cạnh đó là thiết kế đèn hậu và ốp trang trí phía sau được tinh chỉnh cùng logo Toyota có kích thước nhỏ hơn. Cản sau cũng được nâng cấp nhằm nhấn mạnh diện mạo thể thao của mẫu xe này.

Bước vào bên trong nội thất của Toyota Rush 2027 thế hệ mới, người dùng sẽ bắt gặp không gian nội thất giữ nguyên thiết kế của phiên bản trước. Xe tiếp tục sử dụng màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp ứng dụng T Intouch.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế dành cho phiên bản GR Sport, Toyota cũng điều chỉnh một số trang bị tiêu chuẩn của xe. Trong đó, vè che mưa cửa sổ được chuyển sang danh mục phụ kiện tùy chọn Toyota Customization Option (TCO). Một số chi tiết logo trong khoang nội thất cũng được tinh chỉnh.

Khu vực bên dưới nắp ca-pô của Toyota Rush phiên bản mới không có thay đổi đáng kể. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng có mã 2NR-VE, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L thông thường, không có công nghệ hybrid. Động cơ tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm.

Động cơ tiếp tục kết hợp với hệ dẫn động cầu sau (RWD), đi kèm hai tùy chọn hộp số, gồm có hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Giá bán của Toyota Rush mới tại thị trường Indonesia được giữ nguyên so với phiên bản cũ, dao động từ 289,1-316,3 triệu Rupiah (khoảng 447-474 triệu đồng).

Tại thị trường nội địa Indonesia, Toyota Rush tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo số liệu bán buôn từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo), doanh số của mẫu SUV này đạt 25.577 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2026. Con số này tương đương 11,6% tổng doanh số bán buôn của Toyota trong cùng kỳ.

Mẫu xe Toyota Rush trước đây từng được bán ở thị trường Việt Nam với giá từ 634 triệu đồng. Tuy nhiên, vào năm 2022, mẫu xe này đã bị ngừng bán do không cạnh tranh được với các đối thủ về mặt thiết kế và giá bán. Dự đoán, mẫu xe này sẽ khó được đưa về Việt Nam vì cùng phân khúc với Toyota Veloz và Avanza.

Video: Toyota Rush 2027 chính thức ra mắt tại Indonesia.