Toyota Raize là mẫu SUV cỡ A đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2019 như anh em song sinh của Daihatsu Rocky. Trên thực tế, Raize được Daihatsu cung cấp cho Toyota theo hình thức OEM. Sau 7 năm có mặt trên thị trường, Toyota Raize mới được bổ sung phiên bản nâng cấp.

Trong đợt nâng cấp lần này, xe đã được nâng cấp đáng kể về trang bị an toàn và có thêm phiên bản mới mang tên Powerful. Cụ thể, Toyota Raize Powerful mới được trang bị các chi tiết ngoại thất màu đen nhằm mang đến hình ảnh mạnh mẽ hơn cho mẫu SUV hạng A này.

Từ bộ mâm hợp kim, tay nắm cửa, ăng ten vây cá mập đến ốp gương chiếu hậu, tất cả đều được sơn màu đen. Bên cạnh đó là nhiều phụ kiện tùy chọn được lắp đặt tại đại lý theo nhu cầu của khách hàng như ốp trang trí màu đen trên nắp ca-pô, góc cản trước và cửa bên.

Bộ ốp bảo vệ cản trước/sau và hai bên sườn màu xám thuốc súng... cho Toyota Raize Powerful. Ngoài ra, Toyota Raize 2027 tại thị trường Nhật Bản còn được bổ sung các màu sơn ngoại thất mới như xanh lục Forest Khaki Metallic và xanh dương nhạt Lake Blue Metallic. Đây là những màu sơn chưa từng được sử dụng cho dòng SUV hạng A này trước đó.

Mặc dù nhìn qua không có nhiều khác biệt nhưng nội thất của Toyota Raize 2027 đã được cải tiến với vô lăng tích hợp các nút bấm kích thước lớn hơn, cùng giao diện cụm đồng hồ kỹ thuật số được làm mới, cho phép người dùng thay đổi cách hiển thị thông qua nhiều chế độ khác nhau. Cổng sạc USB ở hàng ghế sau được chuyển từ Type-A sang Type-C.

Trong khi đó, các chi tiết trang trí nội thất chuyển từ màu bạc sang màu xám nòng súng. Ngoài ra, chức năng sưởi ghế trước đã được bổ sung cho các phiên bản G và X dẫn động 1 cầu. Tính năng bật đèn pha thêm một khoảng thời gian sau khi tắt máy đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS có tên Smart Assist trên Raize đã được nâng cấp, thể hiện qua thiết kế camera khác biệt so với trước đây. Đồng thời, xe có khả năng phát hiện phương tiện di chuyển từ hướng đối diện khi xe rẽ phải tại giao lộ.

Bên cạnh đó là khả năng phát hiện người đi bộ băng qua đường từ hướng đối diện khi xe rẽ trái hoặc phải. Camera lùi hiện là trang bị tiêu chuẩn cho mọi phiên bản của Toyota Raize 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe vẫn được cung cấp với ba tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng WA-VE 1.2L và máy xăng 1KR-VET tăng áp 1.0L. Sức

Sức mạnh tương ứng của 2 động cơ này là 87 mã lực/113 Nm, 97 mã lực/140 Nm. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với máy xăng WA-VEX 1.2L, cho công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 105 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 105 mã lực và 170 Nm.

Các động cơ đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động D-CVT 4 cấp. Bên cạnh đó là tùy chọn hệ dẫn động 1 cầu (2WD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Raize 2027 có tổng cộng 7 bản trang bị và giá bán từ 1.897.500-2.615.800 Yên (khoảng 313-431 triệu đồng).

VIdeo: Xem chi tiết Toyota Raize 2027 nâng cấp mới.