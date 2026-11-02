[GALLERY] Toyota Innova Cross 2026 nâng cấp 'xịn sò' hơn, từ 712 triệu đồng

Trong thời gian qua, Toyota đã tích cực phát triển phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Innova Cross dành cho thị trường Ấn Độ. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, Toyota lại bất ngờ giới thiệu phiên bản cải tiến nhẹ của dòng MPV cỡ trung này cho năm 2026 với nhiều tính năng và trang bị mới.

Mẫu xe MPV Toyota Innova Cross vốn được gọi bằng cái tên riêng là Kijang Innova Zenix ở thị trường Indonesia. Những nâng cấp của mẫu xe này được áp dụng từ bản V Hybrid Type vốn có giá 517 triệu Rupiah (khoảng 775 triệu đồng). Ngoài ra, xe còn có bản G Hybrid Type với giá 475 triệu Rupiah (712 triệu đồng).

Ở ngoại thất, phiên bản Modellista vốn được phát triển dựa trên V Hybrid Type có thêm các chi tiết chia gió phía trước bắt mắt, ốp thân xe hai bên cùng bậc lên xuống có thiết kế chắc chắn, giúp tăng tính thẩm mỹ cũng như khả năng sử dụng. Các trang bị mới được bổ sung cho Toyota Innova Cross đã phần nào hé lộ những gì có thể xuất hiện trên xe nâng cấp dành cho thị trường Ấn Độ.

Trong đó, đáng chú ý nhất là khu vực đầu xe được trang bị cụm đèn thanh mảnh hơn cùng lưới tản nhiệt và cản trước mới. Lưới tản nhiệt sẽ được sơn cùng màu thân xe và có thiết kế không viền, tạo cảm giác liền mạch hơn. Khu vực sườn xe gần như giữ nguyên. Trong khi đó, phần đuôi xe sẽ có những chi tiết mới như cản sau và đồ họa bên trong cụm đèn hậu.

Bên trong nội thất, Toyota Innova Cross 2026 nâng cấp được trang bị màn hình thông tin giải trí 12,3 inch hoàn toàn mới, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT có cùng kích thước trên các phiên bản Hybrid. Đối với các phiên bản máy xăng V và G, Toyota cung cấp bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch mới.

Có một điều đáng tiếc là màn hình thông tin giải trí đã tăng kích thước lên tới 12,3 inch nhưng lại nhô ra ngoài khá nhiều và không thực sự hài hòa với thiết kế nguyên bản của mặt táp-lô. Bù lại, màn hình này sẽ hỗ trợ kết nối Wi-Fi dành cho tất cả hành khách trong xe.

Ngoài ra, tại thị trường Indonesia, Toyota Innova Cross còn được bổ sung hệ thống camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện, camera hành trình hai kênh tích hợp chức năng ghi hình DVR, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện/gập điện, hệ thống kết nối và quản lý dữ liệu xe từ xa. Trong khi đó, một số trang bị đã bị loại bỏ, bao gồm hệ thống giải trí cho hàng ghế sau và sạc không dây.

Thay đổi lớn nhất của Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp có thể nằm dưới nắp ca-pô. Theo tin đồn, xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid nhiên liệu linh hoạt mới. Trước đó, Toyota từng giới thiệu một nguyên mẫu xe hybrid đa nhiên liệu được phát triển dựa trên Innova Cross.

Mẫu xe này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L đã được điều chỉnh với hệ thống hỗ trợ điện, đồng thời được thiết kế để có thể chạy bằng hỗn hợp xăng và ethanol với tỷ lệ ethanol lên tới 85% (E85). Tuy nhiên, tại những thị trường ngoài Ấn Độ, Toyota Innova Cross mới nhiều khả năng sẽ giữ nguyên động cơ.

Toyota Innova Cross thế hệ mới sẽ tiếp tục có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng như trên với mô-tơ điện và pin dung lượng thấp.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu MPV Toyota Innova Cross vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam cũng được bổ sung những trang bị mới tương tự phiên bản dành cho xứ sở vạn đảo.

Video: Giới thiệu Toyota Innova Zenix Hybrid 2026 mới.