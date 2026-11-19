60 năm sau khi giới thiệu Corolla ra thị trường toàn cầu, Toyota cuối cùng cũng bổ sung thùng hàng phía sau cho dòng xe bán chạy nhất thế giới này. Toyota Corolla Deck hoàn toàn mới là mẫu xe bán tải sử dụng kết cấu thân xe liền khối, được phát triển dựa trên Corolla Cross và sẽ được sản xuất tại Brazil.

Toyota Corolla Deck gia nhập một phân khúc có tính cạnh tranh cao và ngày càng đông đúc tại khu vực Nam Mỹ. Các đối thủ của Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải bao gồm Fiat Toro và Ram Rampage. Bên cạnh đó là những mẫu xe sắp ra mắt như Volkswagen Tukan, Renault Niagara và BYD Mako.

Không có gì ngạc nhiên khi Toyota Corolla Deck trông giống như một chiếc Corolla Cross được kéo dài và bổ sung thùng hàng phía sau. Từ cụm đèn pha, nắp ca-pô, vè trước, kính chắn gió, cửa trước, gương chiếu hậu và nóc của mẫu xe bán tải này đều được chia sẻ với Toyota Corolla Cross.

Tuy nhiên, cản trước dường như được lấy từ Toyota Frontlander dành cho thị trường Trung Quốc với chi tiết ốp sơn cùng màu thân xe, các hốc hút gió làm mát mới và đèn sương mù được bố trí lại. Riêng phần đuôi xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với chiều dài cơ sở tăng lên nhằm tạo không gian cho thùng hàng nhỏ phía sau khoang nội thất 5 chỗ.

Ngoài ra, mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck 2027 mới này còn sở hữu cụm đèn hậu LED hiện đại hơn, trải dài toàn bộ chiều rộng của thùng hàng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cửa thùng hàng thiết kế riêng, nắp che thùng hàng và cản sau tích hợp bậc lên xuống.

Toyota chưa công bố hình ảnh nội thất, nhưng Corolla Deck dự kiến sẽ chia sẻ cách bố trí mặt táp-lô với mẫu SUV cùng nhà. Dù vậy, các nhà thiết kế có thể sẽ bổ sung những tùy chọn vật liệu trang trí mới và các trang bị đặc trưng dành cho xe bán tải trong khoang cabin của Corolla Deck, qua đó nâng cao tính thực dụng.

Như đã nhắc ở trên, mẫu xe bán tải cỡ nhỏ này được phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C vốn cũng được sử dụng trên toàn bộ các phiên bản còn lại của dòng Corolla. Những hình ảnh tại sự kiện giới thiệu cho thấy xe sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, nhiều khả năng đã được tinh chỉnh để đáp ứng khả năng chịu tải cao hơn.

Toyota vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết Corolla Deck. Tuy nhiên, logo HEV trên cửa thùng hàng khẳng định mẫu xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc. Toyota nhiều khả năng sẽ kết hợp hệ truyền động này với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, ít nhất dưới dạng tùy chọn. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) được bổ xung trong tương lai.

Corolla Deck sẽ được sản xuất ở nhà máy Sorocaba 2 mới của Toyota. Đây là nhà máy được xây dựng với khoản đầu tư trị giá 11,5 tỷ Real (khoảng 2 tỷ USD) tại Brazil đến năm 2030. Nhà máy sẽ có công suất ban đầu 100.000 xe/năm, nâng tổng công suất của Toyota tại Brazil lên 270.000 xe/năm. Những thông tin chi tiết hơn về mẫu xe bán tải nhỏ nhất của Toyota dự kiến sẽ được tiết lộ trong những tháng tới trước khi xe ra mắt.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck hoàn toàn mới.