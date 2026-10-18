[GALLERY] Toyota Corolla Altis 2027 từ 567 triệu đồng 'bình cũ, rượu vẫn cũ'

Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 11 (E170/E180) hiện vẫn được phân phối tại thị trường Pakistan sau khi lần đầu ra mắt vào tháng 7/2014. Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe này vẫn chưa được nâng cấp lên thế hệ thứ 12 như xe tại nhiều quốc gia khác. Thay vào đó, Toyota lại bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu sedan hạng C này ở thị trường Pakistan.

Mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis phiên bản nâng cấp dành cho Pakistan đã được điều chỉnh thiết kế ngoại thất ở cả phía trước và phía sau, mang đến diện mạo hiện đại hơn. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt, cản trước và các chi tiết mới bên trong cụm đèn pha. Cản sau và bộ mâm hợp kim 16 inch cũng có thiết kế khác phiên bản cũ.

Chưa dừng ở đó, Toyota Corolla Altis 2027 tại Pakistan còn được bổ sung một số trang bị tiêu chuẩn, chẳng hạn như cảm biến đỗ xe xung quanh thân xe. Các tính năng mới khác gồm kết nối Apple CarPlay không dây và cổng sạc USB-C.

Đáng tiếc là động cơ của Toyota Corolla Altis 2027 không có gì thay đổi. Xe vẫn có 2 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 1.6L và 1.8L như trước. Động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT-i 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Động cơ này chỉ đi với hộp số tự động CVT-i 7 cấp.

Có một số lý do khiến Toyota vẫn tiếp tục bán Corolla Altis thế hệ cũ ở Pakistan dù mẫu xe này đã có mặt trên thị trường trong hơn 12 năm. Một phần nguyên nhân có thể đến từ thói quen của người tiêu dùng vốn vẫn ưu tiên độ bền, chi phí bảo dưỡng, khả năng cung ứng phụ tùng và giá trị bán lại hơn những đổi mới về mẫu mã.

Trong khi đó, việc chuyển sang Toyota Corolla Altis thế hệ mới sẽ đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể để nâng cấp dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều hạn chế, tỷ giá biến động và thuế nhập khẩu ở mức cao.

Vì vậy, tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại vốn đã thu hồi được chi phí đầu tư có thể là lựa chọn hợp lý hơn về mặt kinh doanh, đặc biệt khi Toyota Corolla Altis vẫn có lượng khách hàng trung thành và tin tưởng vào mẫu xe hiện hành. Khi mua Toyota Corolla Altis 2027, khách hàng Pakistan có thể lựa chọn 1 trong 6 phiên bản.

Giá bán của mẫu sedan hạng C này dao động từ 6.099.000-7.749.000 PKR (khoảng 567-720 triệu đồng). Trái với xe tại Pakistan, dòng xe Toyota Corolla ở nhiều thị trường khác đang chuẩn bị bước sang thế hệ thứ 12 với thiết kế hứa hẹn lột xác hoàn toàn.

Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis 2027 tại Pakistan.