[GALLERY] Toyota Corolla 2028 từ 25.000 USD, thêm bản PHEV và thuần điện?

Corolla thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có màn lột xác đáng kể về thiết kế. Trước đó, Toyota từng giới thiệu một mẫu concept Corolla vào cuối năm 2025 với kiểu dáng nổi bật. Nhiều khả năng những đường nét này sẽ được giữ lại trên phiên bản thương mại, trong khi khoang nội thất cũng được làm mới với thiết kế thoáng hơn, màn hình lớn và cách bố trí điều khiển đơn giản hơn.

Mẫu xe dự kiến tiếp tục khởi đầu với kiểu dáng sedan. Thiết kế phần mui vuốt về phía sau có thể kết hợp với cửa hậu, qua đó đặt dấu hỏi về tương lai của phiên bản hatchback hiện tại, trong bối cảnh Corolla Cross ngày càng được khách hàng quan tâm.Corolla thế hệ tiếp theo được cho là sẽ sử dụng nền tảng mới, phát triển dựa trên kiến trúc TNGA-C hiện hành nhưng được cải tiến đáng kể.

Nền tảng TNGA-C mới này có khả năng đáp ứng nhiều dạng hệ truyền động, từ động cơ đốt trong đến hệ thống hybrid và thuần điện. Trong khi một số mẫu Toyota như Camry và RAV4 đã chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid, Corolla mới nhiều khả năng vẫn duy trì phiên bản động cơ xăng.

Phiên bản hybrid dự kiến kết hợp động cơ 4 xi-lanh 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 134 mã lực. Trong đó, động cơ xăng đóng góp 94 mã lực và mô-tơ điện tạo ra 40 mã lực. Hệ thống mới được ước tính có hiệu suất nhiên liệu cao hơn khoảng 10-20% so với Corolla hiện tại.

Toyota cũng được cho là đang cân nhắc hệ dẫn động 4 bánh với một mô-tơ điện bổ sung trên cầu sau. Động cơ 1.5L mới có khả năng tích hợp bộ tăng áp và có thể được sử dụng trên phiên bản chạy xăng. Một phương án khác là Toyota tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L nhưng được nâng cấp.

Đáng chú ý, Corolla lần đầu tiên có thể được bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) với bộ pin lớn hơn và khả năng vận hành thuần điện xa hơn. Toyota đồng thời được cho là đang phát triển Corolla thuần điện, dù chưa rõ mẫu xe này có được bán tại Mỹ hay không. Nếu đúng, Corolla EV có thể có cấu hình một hoặc hai mô-tơ điện và phạm vi hoạt động tối thiểu khoảng 402 km.

Toyota Corolla thế hệ mới được kỳ vọng ra mắt trong năm 2027. Giá bán dự kiến không tăng quá nhiều so với thế hệ hiện tại. Corolla chạy xăng hiện có giá khởi điểm khoảng 25.000 USD, trong khi bản hybrid nằm quanh mức 27.000 USD. Các phiên bản PHEV và EV được dự đoán có giá khoảng 30.000 USD.

Video: Hé lộ mẫu xe sedan Toyota Corolla thế hệ mới.