[GALLERY] Toyota Corolla 2027 nâng cấp - tinh chỉnh thiết kế, thêm trang bị

Toyota Indus Motor Company (IMC), đơn vị phân phối và sản xuất Toyota tại Pakistan, vừa giới thiệu Corolla phiên bản nâng cấp dành cho đời 2027. Đây là lần thứ ba mẫu Corolla thế hệ thứ 11 được điều chỉnh tại thị trường này, trong bối cảnh nhiều thị trường khác đã chuyển sang thế hệ thứ 12 từ năm 2018.

Ở đợt nâng cấp mới, Toyota tập trung thay đổi phần đầu xe Corolla 2027 với lưới tản nhiệt, cản trước và các chi tiết của hệ thống đèn được thiết kế lại. Phía sau cũng được tinh chỉnh cản xe, trong khi bộ mâm hợp kim 16 inch có kiểu dáng mới.

Khoang nội thất được điều chỉnh về tông màu và vật liệu trang trí. Corolla mới được bổ sung Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau. Trong khi đó, kết cấu thân xe và nền tảng kỹ thuật cơ bản vẫn được giữ nguyên.

Toyota Pakistan hiện chưa công bố lý do chính thức cho việc tiếp tục sử dụng nền tảng cũ. Tuy nhiên, truyền thông địa phương nhận định chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất mới có thể là một trong những yếu tố khiến hãng cân nhắc.

Việc chuyển sang Corolla thế hệ mới cũng có thể kéo theo giá bán cao hơn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tại thị trường Pakistan. Do đó, nâng cấp mẫu xe hiện hành được xem là phương án giúp Toyota kiểm soát chi phí tốt hơn.

Toyota Corolla vẫn là một trong những mẫu xe sedan được ưa chuộng tại Pakistan nhờ những yếu tố như độ bền, phụ tùng dễ tìm và khả năng giữ giá khi bán lại.

Việc tiếp tục duy trì Toyota Corolla thế hệ thứ 11 khiến mẫu sedan này trở thành một trường hợp khá đặc biệt khi có vòng đời kéo dài hơn 12 năm. Hiện chưa rõ Toyota sẽ tiếp tục duy trì thế hệ này tại Pakistan trong bao lâu trước khi chuyển sang một thế hệ hoàn toàn mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Toyota Corolla thế hệ mới.