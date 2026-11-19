Với mức giá khởi điểm 222.495 USD, việc cho rằng Bentley đang chuyển hướng sang phân khúc thấp hơn thông qua sự ra mắt của mẫu ôtô điện Torcal hoàn toàn mới sẽ là một nhận định thiếu công bằng đối với thương hiệu xe sang vốn luôn tự hào về tính độc quyền và nghệ thuật chế tác thủ công.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng Bentley Torcal hiện là mẫu xe sang có giá dễ tiếp cận nhất đối với những khách hàng muốn sở hữu một chiếc Bentley hoàn toàn mới. Rõ ràng, mẫu xe điện “nhập môn” mới này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng

Theo CEO Bentley, ông Frank-Steffen Walliser, tiết lộ rằng toàn bộ suất đặt hàng dành cho năm 2027 đã được lấp đầy. Thông tin này được đưa ra ngay cả khi mẫu xe chưa đi vào sản xuất. Quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu trong nửa đầu năm 2027 sau khoản đầu tư 463 triệu USD vào nhà máy Crewe của hãng tại Anh, bao gồm cả việc trang bị đồng phục chuyên dụng cho công nhân sản xuất ôtô điện.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ Automotive News, ông Walliser cho biết động lực đặt mua mẫu xe chủ yếu đến từ sức hút của thương hiệu Bentley, giúp hãng thu hút những khách hàng mới và trẻ tuổi hơn. Họ không nhất thiết là những người chưa từng tiếp xúc với xe điện, mà là những người đặt niềm tin vào thương hiệu Bentley.

Không giống đối thủ đồng hương Rolls-Royce, Bentley lựa chọn tiếp cận nhóm khách hàng rộng lớn hơn khi quyết định phát triển một mẫu SUV có kích thước nhỏ hơn làm sản phẩm xe thuần điện đầu tiên. Torcal được định vị thấp hơn đàn anh Bentley Bentayga vốn sử dụng động cơ đốt trong. Hiện hãng vẫn chưa có kế hoạch phát triển một mẫu coupe hai cửa thuần điện tương đương với Bentley Continental như cách Rolls-Royce đã thực hiện với Spectre.

Mặc dù Bentley không tiết lộ số lượng đơn đặt hàng thực tế của Torcal, không khó để nhận thấy hãng đang kỳ vọng sự xuất hiện của mẫu xe này sẽ giúp chặn đứng đà suy giảm doanh số. Trong 3 quý đầu năm nay, doanh số của Bentley đã giảm đến 17%, kéo theo lợi nhuận của công ty tụt một nửa.

Doanh số của Bentley bắt đầu đi xuống sau khi đạt đỉnh vào năm 2022, thời điểm hãng ghi nhận lượng xe bàn giao kỷ lục với 15.174 chiếc đến tay khách hàng. Trong khi đó, con số này trong năm 2025 chỉ đạt 10.100 chiếc. Tuy nhiên, số lượng xe bán ra không phải là yếu tố mang lại phần lớn doanh thu cho Bentley trong thời gian gần đây khi dịch vụ cá nhân hóa vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của hãng.

Các tùy chọn cá nhân hóa của Bentley bao gồm khả năng đặt cấu hình xe theo yêu cầu riêng thông qua bộ phận Mulliner. Theo công bố vào năm ngoái, bộ phận này cung cấp tới 46 tỷ cách cấu hình một chiếc Bentley Continental GT. Hoạt động này cũng góp phần giúp Bentley duy trì lợi nhuận trong 7 năm liên tiếp.

Torcal cũng không phải là ngoại lệ. Ông Walliser cho biết: “Chúng tôi ghi nhận những chiếc xe được lựa chọn cấu hình với giá trị vượt 300.000 bảng Anh (khoảng 397.086 USD). Nhu cầu cá nhân hóa không biến mất chỉ vì đó là một chiếc xe điện. Trước đây, đã có một số nhận định và không ít người tỏ ra hoài nghi về việc liệu khách hàng có sẵn sàng chi tiền cho xe điện hay không".

Bentley Torcal hiện có 2 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn và S. Trong đó, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm, đủ để xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Ở bản S, các thông số này được nâng lên 875 mã lực và 1.350 Nm khi người lái kích hoạt tính năng hỗ trợ đề pa Launch Control. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h theo đó giảm xuống còn 2,8 giây trong khi tốc độ tối đa tăng lên 260 km/h.

Cả hai phiên bản của Bentley Torcal đều sử dụng 2 mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và kiến trúc điện 800V. Ở giữa là bộ pin có dung lượng khả dụng 113 kWh, được bảo hành 10 năm hoặc 160.000 km. Bentley cho biết xe có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khi sử dụng bộ sạc nhanh DC đủ công suất, Torcal có thể tiếp nhận công suất sạc lên tới 400 kW, cho phép sạc pin từ 10-80% trong chưa đầy 20 phút. Ngoài ra, Torcal còn có thể chạy thêm 161 km sau 7 phút sạc.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV siêu sang Bentley Torcal thuần điện.