1. Loa Bluetooth Hoco HC34 V5.4 là lựa chọn đáng chú ý cho những ai muốn sở hữu một chiếc loa không dây nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc hằng ngày, nhờ kết nối Bluetooth 5.4 ổn định cùng thiết kế tối giản giúp dễ dàng đặt trên bàn làm việc hoặc mang theo trong các chuyến dã ngoại, du lịch và gặp gỡ bạn bè.

Dù có giá chỉ khoảng 236.000 đồng sau giảm giá, Hoco HC34 vẫn được trang bị viên pin 1.200mAh cho thời gian sử dụng khá thoải mái, đồng thời sở hữu thiết kế di động tiện lợi, phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng cần một chiếc loa giá rẻ nhưng đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản.

2. Hộp cáp sạc đa năng Hoco U86 6in1 gây ấn tượng nhờ thiết kế thông minh khi không chỉ là nơi lưu trữ phụ kiện mà còn có thể biến thành giá đỡ điện thoại tiện lợi, giúp người dùng xem video, họp trực tuyến hoặc theo dõi nội dung giải trí mà không cần mang theo thêm phụ kiện hỗ trợ.

Sản phẩm tích hợp tới 6 món phụ kiện trong một bộ nhỏ gọn, giúp sắp xếp dây cáp và phụ kiện ngăn nắp hơn khi di chuyển, đồng thời có mức giá chỉ khoảng 175.000 đồng nên rất phù hợp với dân văn phòng, người thường xuyên đi công tác hoặc du lịch.

3. Bộ sạc nhanh Hoco C76 Pro PD30W Type-C to Type-C là món phụ kiện đáng cân nhắc cho người dùng smartphone và máy tính bảng nhờ hỗ trợ nhiều chuẩn sạc nhanh phổ biến như PD, QC, FCP và AFC, giúp tối ưu tốc độ sạc trên nhiều thiết bị khác nhau.

Không chỉ sở hữu công suất 30W đủ đáp ứng nhu cầu sạc nhanh hiện nay, Hoco C76 Pro còn đi kèm sẵn cáp Type-C to Type-C dài 1 mét và sử dụng vật liệu chống cháy an toàn, mang đến giải pháp sạc tiện lợi với chi phí chỉ khoảng 165.000 đồng.

4. Tai nghe Bluetooth Hoco EW76 thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế không dây hiện đại, hỗ trợ Bluetooth 5.4 cùng các tính năng quen thuộc như điều khiển cảm ứng, chuyển bài hát, hỗ trợ trợ lý ảo Siri và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai tai nghe.

Với mức giá khoảng 265.000 đồng, Hoco EW76 mang đến thời gian sử dụng khoảng 4 giờ liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc, xem video, học trực tuyến hoặc thực hiện cuộc gọi mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí cho một mẫu tai nghe không dây.